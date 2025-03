Giornata nazionale del fiocchetto lilla: iniziative gratuite a Carbonia e Iglesias dedicate ai disturbi della nutrizione e alimentazione

In occasione della Giornata Nazionale del fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi della nutrizione e alimentazione, la Asl Sulcis Iglesiente attraverso il Centro di Salute mentale, organizza degli incontri di screening e di approfondimento rivolti alla popolazione con l’intento diffondere la conoscenza sui disturbi del comportamento alimentare.

Le iniziative si svolgeranno nell’Ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA) di Carbonia e presso la Neuropsichiatria infantile di Iglesias nelle sedi e orari riportati.

Carbonia: presso il CSM – Opedale Sirai, venerdì 14 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e lunedì 17 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 Iglesias: presso la Neuropsichiatria infantile – Ospedale Santa Barbara, venerdì 14 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e lunedì 17 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30.

L’accesso è libero e gratuito, senza prenotazione: ai presenti che vorranno potrà essere effettuato uno screening per inquadrare la condizione di salute e per l’individuazione di patologie legate alla sfera dell’alimentazione La diagnosi precoce è fondamentale, infatti, per individuare i trattamenti più efficaci e migliorare la prognosi. Verrà presentata l’equipe multidisciplinare che opera all’interno della struttura che spiegherà il modello di intervento adottato per trattare le patologie più diffuse quali l’anoressia, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata o “binge eating“: esistono diverse forme e hanno, purtroppo, una sempre maggior diffusione ed un esordio molto precoce, anche in età infantile.

Questa giornata è dedicata inoltre a chi si trova già nel percorso di recupero, offrendo ascolto e supporto.

La Giornata del Fiocchetto Lilla è un invito a guardare oltre i pregiudizi, comprendendo che i DNA possono colpire chiunque, indipendentemente da età, sesso o background culturale e sociale.

E’ anche una giornata che vuole trasmettere un messaggio di speranza per chi lotta contro questo genere di patologia dimostrando che la guarigione è possibile e che nessuno deve affrontare da solo queste sfide.