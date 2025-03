Il comune di Sant’Antioco s’è aggiudicato 1 milione e 200mila euro per il progetto “Salvaguardia e preservazione SIC di Is pruinis”

Il comune di Sant’Antioco s’è aggiudicato 1 milione e 200mila euro per la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi della Zona Speciale di Conservazione di Is Pruinis, habitat naturale di flora e fauna di pregio. Con la partecipazione al bando promosso dall’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente nell’ambito del PR FESR Sardegna 2021-2027 Obiettivo specifico RSO 2.7, il Comune s’è aggiudicato, infatti, l’importante somma di oltre 1 milione ci euro per la realizzazione del progetto teso all’attuazione di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile della ZSC “Is Pruinis”.

Il SIC “Is Pruinis”, dunque, ubicato nella parte orientale dell’isola di Sant’Antioco in prossimità del centro abitato e dell’istmo che collega l’isola all’”isola madre”, sarà valorizzato sotto molteplici punti di vista. Un lavoro importante e imponente per un’area che ha un’estensione di circa 90 ettari ed è caratterizzata da un laguna chiamata de Sa Punta e SʹAliga o Is Pruinis, la cui superficie di circa 100 ettari comprende una piana retrolitorale ricoperta da steppe salate. La ZSC si compone di diversi habitat e i più rappresentativi sono le “Lagune costiere”, le “Steppe salate del mediterraneo (Limonietalia)”, i “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e, infine, le “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo‐atlantici (Sarcocornetea fruticosi)”.

Ma quali sono gli interventi che verranno realizzati? Lo spiega l’assessore dei Lavori pubblici e all’urbanistica, Francesco Garau: «Si procederà con il ripristino degli argini della zona umida e dei camminamenti per le passeggiate e i trekking. E ancora verranno realizzati nuova segnaletica e aree di avvistamento per beneficiare della fauna presente. Si tratta di un progetto fondamentale, estremamente importante soprattutto per il collegamento che avverrà tra la città e la spiaggia di Is Pruinis, di rilievo sia per la sua estensione, sia per le biodiversità presenti».

«Nella nostra programmazione avevamo inserito la valorizzazione del SIC più vicino al centro urbano, che si collega con lo stagno di Sa Punta e S’Aliga e la zona di Is Pruinis, verso la quale intendiamo aprirci ma con cautela e rispetto – spiega il sindaco, Ignazio Locci –. Abbiamo messo in campo un primo progetto da 1,2 milioni di euro con il quale riusciamo a fare tanto ma è solo l’inizio perché l’obiettivo, ben più ampio, è creare una connessione reale e concreta tra la città e queste bellissime aree naturalistiche, determinanti anche in chiave turistica.»