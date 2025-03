Luca Pizzuto (Sinistra Futura): «Approvata la legge di riordino della sanità sarda, un bel giorno per i sardi»

«Oggi è un bel giorno per i sardi. Iniziamo il percorso di cambiamento della sanità in Sardegna e speriamo in breve tempo di restituire ai cittadini il pieno diritto alla tutela della salute.»

Ad affermarlo è Luca Pizzuto, presidente regionale di Sinistra Futura, a margine del percorso di approvazione della legge di riordino del Servizio Sanitario regionale, giunto oggi alla sua tappa finale.

Il provvedimento della giunta regionale prevede una serie di novità rilevanti che nelle intenzioni dovrebbero determinare un’inversione di tendenza rispetto alle condizioni drammatiche nelle quali la sanità sta precipitando (l’istituzione dei Dipartimenti regionali interaziendali e la valorizzazione dei territori periferici con la istituzione dei Centri di eccellenza in materia di Prevenzione, di Salute mentale, di Riabilitazione, la previsione del polo di eccellenza Pediatrico con il trasferimento del Microcitemico al Brotzu, l’avvio delle procedure per creare il polo regionale di cura e di ricerca scientifica, il rafforzamento delle ASL mediante la restituzione di competenze primarie da parte di ARES, solo per citare i più rilevanti).

«Diamo un giudizio positivo di questo provvedimento e siamo fiduciosi che con questo atto la maggioranza, che prosegue nella realizzazione del programma di governo affrontando le maggiori criticità sul tappeto – aggiunge Luca Pizzuto – restituisca alle ASL e ai territori la centralità che serve. Ma questo è solo il primo passo per consentire ai sardi di curarsi adeguatamente: la vera sfida per la salute delle persone inizia domani, affrontando con determinazione la carenza di professionisti, le liste d’attesa, il riordino degli ospedali, della medicina di famiglia, il disastro della prevenzione, l’agonia dei piccoli ospedali, l’abbandono della salute mentale, la grave situazione dei Pronto Soccorso.»

Luca Pizzuto conclude con un appello, richiamando «le forze politiche, i professionisti, i cittadini, e in primo luogo la Giunta Regionale, a mettere in campo tutte le energie necessarie a vincere la battaglia per la dignità delle cure e del diritto per tutti a curarsi. Sinistra Futura è pronta, con tutte le proprie forze e competenze a mettersi al servizio dei cittadini. Fin da domani mattina».