A S’Olivariu di Gonnesa, il 10 maggio, la prima edizione della Festa della Famiglia

Giochi, natura e inclusività. Sono le parole d’ordine della prima edizione della Festa della Famiglia, evento che si terrà il 10 maggio al Parco S’Olivariu di Gonnesa, organizzato dal PLUS di Iglesias insieme alle associazioni del Distretto.

L’iniziativa rappresenta il risultato di un anno di lavoro dedicato al rafforzamento della rete sociale del territorio: il PLUS e gli Enti del Terzo Settore dell’Iglesiente, in collaborazione con la cooperativa La Clessidra, hanno lavorato fianco a fianco alla costruzione di un progetto condiviso, volto a promuovere il benessere della comunità e a rilevare bisogni e criticità del territorio.

Punto di riferimento del progetto è il Centro per la Famiglia, che si rivolge a nuclei familiari e cittadini dei comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia.

La Festa della Famiglia coinvolgerà famiglie, bambini e bambine, giovani, volontari e volontarie, e la cittadinanza tutta, nell’ottica della valorizzazione delle risorse locali e della promozione di una rete di supporto tra famiglie, servizi e associazioni.

Sarà un momento di celebrazione collettiva, come ricorda Angela Scarpa, assessora delle Politiche sociali e dell’inclusione sociale del comune di Iglesias: «Il 10 maggio celebriamo un anno di rete tra il Plus e le associazioni del Distretto di Iglesias. Un momento per valorizzare il lavoro comune di istituzioni, famiglie e associazioni, verso comunità più unite. La natura, protagonista della giornata, ci ricorda l’importanza del legame con l’ambiente e dei luoghi di incontro autentici. Solo insieme possiamo affrontare le sfide sociali e costruire un futuro migliore per tutti».

La giornata, all’aperto, prevede un ricco programma, tra attività ludiche e creative, momenti informativi e di confronto, e sarà suddivisa in due momenti principali.

L’evento comincerà alle 9.00 con i saluti dei sindaci e dei rappresentanti comunali, e proseguirà alle 10.00 con una passeggiata nei dintorni di Gonnesa, verso la laveria Seddas Moddizzis, sito minerario a pochi chilometri dal centro cittadino. I partecipanti saranno accompagnati dalle guide di Janas Escursioni, in collaborazione con ASD Vittoria Onlus.

Per chi preferisse restare al Parco, a S’Olivariu saranno previste attività ludiche, creative e collettive per bambine, bambini e genitori, a cura del Centro per la Famiglia e delle associazioni coinvolte: Consultiamoci ODV, APS – Rete Donne Musei e ANFFAS.

Dalle 12.00 alle 14.00, pausa pranzo offerta dal catering di Convivium, momento anch’esso pensato per rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Il primo pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.00, sarà rallegrato dallo spettacolo dei burattini di Fabio Pisu. Alle 15.00 seguiranno attività di animazione per i più piccoli, negli spazi esterni del parco.

In contemporanea, la sala interna de S’Olivariu ospiterà un importante momento di condivisione e confronto tra genitori, referenti dei servizi e rappresentanti delle associazioni.

A supporto dell’evento, per tutta la giornata (che si concluderà alle 17.30), saranno presenti i volontari di SO.SA.GO – Soccorso Sant’Andrea Gonnesa, e la Compagnia barracellare.

L’evento è aperto ai residenti dei comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia, fino a un massimo di 150 partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 aprile 2025 compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/1YjBhFbtczbG41uL6o, oppure telefonando al numero 329 5674621.