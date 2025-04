Al via, a Carbonia, nuovi interventi di sfalcio e diserbo

Sono iniziati stamani importanti interventi di sfalcio e diserbo di alcune aree nevralgiche della città e delle frazioni. Oggi i lavori si sono concentrati sul campo sportivo Santa Barbara di via Angioy e stanno proseguendo nelle aree adiacenti i palazzi comunali della stessa via, nelle aiuole di corso Iglesias e via Angioy e presso via Dante. Nella prima settimana lavorativa sono previsti interventi anche nelle aree interne dello Stadio Comunale Zoboli, nell’area parcheggio Tennis e Palahockey di via Balilla, nell’area di Carbonia 2, della Cittadella sportiva, presso la lottizzazione PEEP Carbonia, in via Dalmazia (fronte scuola IPIA) e nel parcheggio fronte ASL.

«Questi interventi mirano a garantire un maggiore decoro urbano in aree della città e delle frazioni che attualmente non risultano comprese nei contratti di servizio in essere con So.Mi.Ca. e De Vizia. Pertanto, riteniamo questi lavori di sfalcio e di diserbo improcrastinabili e fondamentali per assicurare una migliore manutenzione e pulizia di zone ad alta densità di traffico e di pedoni della città di Carbonia e delle sue frazioni», hanno hanno detto il sindaco Pietro Morittu e l’assessore delle Manutenzioni Giuseppe Casti.

Gli interventi avranno una durata di circa 3tre settimane e interesseranno diverse zone della città e delle frazioni.