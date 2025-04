Domenica 30 marzo, al Teatro Centrale di Carbonia, è andata in scena la commedia ”Carboniscu beciu bicu” della compagnia teatrale ”Masungiai” di Is Urigus – di Nadia Pische

Domenica 30 marzo, al Teatro Centrale di Carbonia, è andata in scena la commedia” Carboniscu beciu bicu” della compagnia teatrale ”Masungiai” di Is Urigus. Lo spettacolo inserito nel cartello della 1ª edizione di “Tradizione in scena” Teatro in limba, organizzato da Music Factory di Carbonia in collaborazione con la Pro Loco di Carbonia e con il patrocinio del comune di Carbonia ha riscosso grande successo di pubblico. Un tema divertente dove il protagonista “Antiogu”, un nonno umile che vive con una piccola pensione, sta per essere ricoverato in una RSA perché i figli non se ne vogliono prendere carico, senonché vince al Superenalotto un’ingente somma di denaro e allora tutto cambia. I figli tornano sui loro passi, improvvisamente pensano di prendersi cura del padre. Ma lui non ci sta!!! Scene divertenti che però nascondono un problema serio e ai giorni nostri molto presente… prendersi cura dei propri genitori. In passato questo avveniva senza alcun problema, ora invece che tutti lavorano, tutto è un pochino più complicato.

Dovrebbero seriamente esistere delle strutture pensate diversamente, nelle quali gli anziani possano vivere serenamente la loro nuova condizione di vita. Soprattutto, dovrebbero esserci strutture economicamente più “raggiungibili”, in modo da permettere a tutti una “serena” vecchiaia.

Nadia Pischeù