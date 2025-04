Venerdì 11 aprile, alle ore 17.00, al Centro Commerciale i Fenicotteri di Cagliari verrà inaugurata la terza e ultima tappa di “Fenici, la rotta del Sud”, la mostra itinerante della fotografa Marina Federica Patteri dedicata alle località costiere del sud della Sardegna toccate in passato dalla presenza fenicia.

In ragione della sua posizione geografica, la Sardegna fu al centro delle rotte dei fenici, che vi fondarono città e insediamenti, alcuni dei quali ancora esistenti. Il succedersi di epoche e popoli ha quasi del tutto reso invisibili le tracce della civiltà fenicia in Sardegna. Ciò, se da un lato ci priva delle testimonianze della loro presenza, dall’altro, in special modo nei luoghi non più antropizzati, consente il poter apprezzare una visuale analoga a quella dei primi navigatori che dall’attuale Libano approdarono sull’Isola. Basato su tale suggestione, “Fenici, la rotta del Sud” è il racconto fotografico di un itinerario che si snoda lungo alcuni di tali luoghi. Un viaggio ideale la cui direzione e, al contempo, meta finale sono la bellezza dei paesaggi costieri e della poesia in essi custodita. Un viaggio che si conclude simbolicamente sulle sponde della Laguna di Santa Gilla (dove è situato il Centro Commerciale “I Gabbiani”), l’area in cui sorsero i primi insediamenti fenici nel Cagliaritano.

La mostra, ospitata dal Centro Commerciale i Fenicotteri, è realizzata dalla Casa di Prometeo con la collaborazione dell’associazione “Amici di Sardegna”, dell’Ente Concerti Città di Iglesias, del Centro Produzione Teatrale “Intrepidi Monelli” e si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana e dei comuni di Cagliari e Sant’Antioco.

Marina Federica Patteri, dorgalese di nascita e cagliaritana d’adozione, è una fotografa paesaggistica la cui opera si caratterizza per la costante ricerca della poesia e delle suggestioni della natura mediterranea, in particolar modo costiera. Tra i suoi progetti figurano, “Approdi Mediterranei”, “Cagliari fantastiche realtà”, “Villaggio Pescatori”, “Finestra su Dorgali” e “Voci dalla Laguna”, da cui è stato tratto un volume fotografico edito da Kappabit. Marina Federica Patteri ha inoltre realizzato un reportage fotografico sull’edizione del 2020 delle celebrazioni in onore di Sant’Efisio.