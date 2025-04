Il Cooking Quiz accende i riflettori sull’Europa: al via la finale internazionale degli istituti alberghieri a Rimini. In gara l’Istituto d’Istruzione Superiore “Beccaria-E. Loi” di Sant’Antioco

Dopo mesi di sfide appassionanti, si avvicina il momento più atteso del Cooking Quiz: la Finale Internazionale, che si terrà lunedì 5 maggio, alle ore 14.00, presso il Palasport Flaminio di Rimini. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo. Infatti il progetto ha registrato numeri da record e accanto agli istituti alberghieri italiani hanno partecipato anche scuole provenienti da Lituania, Croazia, Francia, Ucraina, Spagna, Belgio e Grecia.

L’evento finale sarà un vero e proprio melting pot culinario, che offrirà agli studenti e alle studentesse l’occasione di misurarsi in un contesto internazionale, arricchendo il proprio percorso di studi. Da nord a sud, passando per il cuore dell’Europa: le scuole finaliste del Cooking Quiz raggiungeranno Rimini, portando con sé impegno, passione e tutto il valore della formazione alberghiera. Scenderà in campo per la provincia del Sud Sardegna l’Istituto d'Istruzione Superiore “Beccaria-E. Loi” di Sant’Antioco.

Il Cooking Quiz ha coinvolto 110 scuole che hanno preso parte al road show didattico. Durante gli incontri, gli studenti hanno partecipato a momenti di formazione interattiva, con contenuti sviluppati dal Comitato Scientifico composto da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, con il supporto di Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e AEHT. Il percorso si è articolato in due fasi: una prima parte teorica, con approfondimenti e masterclass su argomenti legati al piano studi, e una seconda parte dedicata alla verifica delle conoscenze, resa coinvolgente grazie alla modalità “quiz game”.

Inoltre,sono stati trattati temi fondamentali come educazione alimentare, valorizzazione delle eccellenze locali, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata. Le sessioni sono state condotte dai formatori

Alvin Crescini e Daniela Rinaldi.

I finalisti si ritroveranno a Rimini per contendersi il titolo nella fase conclusiva. Ad accoglierli lo Chef di ALMA Valerio Cabri e gli chef della N.I.C. Nazionale Italiana Cuochi accompagnati dal Presidente della Federazione Italiana Cuochi,

Rocco Pozzulo.

Importante, come sempre, la collaborazione con i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, che hanno contribuito a rafforzare la sensibilizzazione verso il corretto conferimento e riciclo, mostrando come anche in cucina si possa fare la differenza per l’ambiente.

Il Cooking Quiz è ideato da PLAN Edizioni e organizzato da PEAKTIME.

«Sono estremamente orgoglioso di vedere crescere, anno dopo anno, un progetto come il Cooking Quiz – dichiara Michele Casali, CEO del Gruppo Editoriale ELi di cui fa parte Plan, promotore dell’iniziativa -. Questo format

rappresenta per noi non solo un’iniziativa didattica, ma un vero e proprio investimento nel futuro dei giovani. Vedere l’entusiasmo, la preparazione e l’impegno degli studenti è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta: unire formazione, sostenibilità e confronto internazionale è la chiave per costruire competenze solide e stimolare una nuova consapevolezza professionale.»