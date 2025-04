Racchette e inclusione: lo sport che unisce, emoziona e solidarizza a Masainas

Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il progetto “Racchette per l’inclusione e la solidarietà”, promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Masainas, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di San Giovanni Suergiu. Un’iniziativa che ha trasformato lo sport in uno straordinario strumento di aggregazione sociale.

La giornata finale ha visto protagonisti gli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado di Giba, accompagnati dai loro docenti, in

una manifestazione all’insegna della passione per gli sport con racchetta.

Tennis, pickleball, volano, tennis da tavolo e da spiaggia sono stati i giochi che hanno scandito una giornata memorabile, in cui inclusione e divertimento si sono intrecciati in modo indissolubile.

Il presidente dell’associazione ha espresso gratitudine nei confronti della dirigente scolastica, della vicepreside, del corpo docente e del personale dell’Istituto per il fondamentale sostegno, sottolineando quanto il coinvolgimento degli studenti sia stato il vero cuore pulsante del progetto.

Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai soci dell’associazione che, con il loro impegno volontario, hanno contribuito in modo significativo alla riuscita dell’iniziativa.

La loro partecipazione attiva, carica di entusiasmo e determinazione, ha confermato l’importanza dello sport come veicolo di crescita personale e sociale

L’evento ha lasciato un’impronta significativa nella comunità, ribadendo il valore di iniziative che promuovono inclusione, solidarietà e l’inestimabile

potere dello sport nel creare legami e abbattere barriere.