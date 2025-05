Animazione digitale: al via a Carbonia il nuovo corso di alta specializzazione

È stato ufficialmente inaugurato oggi, lunedì 5 maggio 2025, presso la Fabbrica del Cinema di Carbonia, il primo corso di alta specializzazione professionale certificata per “Storyboard Pro”, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission all’interno del più ampio progetto NAS – New Animation in Sardegna. Il progetto NAS nasce dalla volontà della Regione Autonoma della Sardegna e della sua Film Commission di potenziare la filiera dell’animazione e dell’audiovisivo nell’isola, valorizzando il talento locale e creando nuove opportunità professionali. Il comparto animation è stato infatti individuato come uno dei settori a maggior potenziale di sviluppo per l’economia creativa regionale.

«Sono fiera di presentare la seconda edizione del corso di specializzazione in animazione digitale della Fondazione Film Commission, in collaborazione con la Fabbrica del Cinema di Carbonia – ha detto Ilaria Portas, assessora della Cultura della Regione Sardegna -, questo corso ci dà quindi la possibilità di andare nel territorio e valorizzare la rete di relazioni sul Cinema in Sardegna, creando anche un indotto economico importante. È necessario investire nelle nuove professioni del cinema e farlo nei territori, anche periferici, che hanno già la vocazione e le strutture in loco per farlo.»

Il corso, primo nel suo genere in Sardegna, è frutto di una collaborazione internazionale tra la Fondazione Sardegna Film Commission e la società canadese Toon Boom Animation Inc., leader mondiale nella produzione di software per l’animazione 2D. In particolare, il percorso è centrato sul software professionale Storyboard Pro, utilizzato nei maggiori studi di animazione a livello globale. Una formazione intensiva, certificata e internazionale Il programma formativo prevede 13 settimane di lezioni teorico-pratiche in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, per un totale di oltre 500 ore. A questa fase seguiranno 30 giorni dedicati agli esami di certificazione, con ulteriori 2 settimane previste per eventuali retake. L’intero corso si sviluppa in lingua inglese e rappresenta un vero e proprio percorso immersivo di durata complessiva pari a circa 5 mesi.

«Con il lancio di questo corso di alta specializzazione, diamo concretezza a una visione strategica: fare della Sardegna un punto di riferimento per la produzione e la formazione nel campo dell’animazione digitale – ha detto Matteo Frate, direttore della Sardegna Film Commission – il progetto NAS – New Animation in Sardegna, nasce dalla consapevolezza che il comparto animation rappresenta una delle frontiere più dinamiche dell’industria creativa, e per questo abbiamo voluto investire in una formazione d’eccellenza, in collaborazione con partner internazionali come Toon Boom Animation. Questo percorso formativo non è solo un’opportunità per i partecipanti, ma è un tassello fondamentale nella costruzione di un ecosistema audiovisivo innovativo e sostenibile, capace di generare valore culturale, occupazione qualificata e nuove prospettive per i giovani talenti dell’isola.»

A guidare gli studenti sarà la prestigiosa docente Karine Charlebois, storyboard artist, regista e fumettista canadese con quasi trent’anni di esperienza nel settore dell’animazione. Tra i suoi crediti figurano alcune delle serie più iconiche degli ultimi decenni, tra cui Arthur, My Little Pony – L’amicizia è magica, Sagwa the Chinese Siamese Cat, Marta il cane parlante, F is for Family, L’Ispettore Gadget, nonché collaborazioni con Disney per i fumetti di Gargoyles. Una sede d’eccellenza per l’animazione in Sardegna Le lezioni si svolgeranno a Carbonia presso La Fabbrica del Cinema, centro culturale e archivio audiovisivo situato negli spazi della ex Direzione Amministrativa della Grande Miniera di Serbariu. Lo spazio è gestito dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria e rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione, la conservazione e la diffusione della cultura audiovisiva in Sardegna. A conclusione del corso, i partecipanti che conseguiranno la certificazione professionale internazionale Toon Boom “Professional level certification for Storyboard Pro” potranno accedere – su richiesta – a postazioni di co-working gratuite presso la sede della Fondazione Sardegna Film Commission a Sa Manifattura, a Cagliari, per dare continuità al proprio percorso professionale. Una visione strategica per la crescita dell’isola Il progetto NAS mira a rendere la Sardegna un polo riconosciuto a livello europeo per la produzione di animazione, investendo nella formazione e creando sinergie tra istituzioni, centri culturali e partner internazionali. La selezione per l’ammissione al corso è stata aperta a candidati con almeno un diploma di scuola superiore e una certificazione linguistica inglese pari al livello B1.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta questa mattina presso la Fabbrica del Cinema, hanno preso parte: Ilaria Portas, assessora della Cultura della Regione Autonoma della Sardegna; Matteo Frate, direttore della Fondazione Sardegna Film Commission; Moreno Pilloni, direttore del Centro Servizi Culturali Carbonia; Paolo Serra, direttore della Società Umanitaria Carbonia; Caterina Melis, responsabile del progetto NAS, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Nel corso dell’incontro, è stata ribadita l’importanza strategica di investire nella formazione professionale di alta qualità per attrarre produzioni internazionali e generare occupazione qualificata in Sardegna, valorizzando le competenze locali e posizionando l’isola come hub creativo del Mediterraneo.