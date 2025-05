Il 24 maggio, alla RSA di Nuxis, si terrà la seconda edizione dell’evento “Una Banda per amico”. L’obiettivo principale del progetto è proprio quello di

portare la musica dal vivo a casa di chi per vari motivi non può più spostarsi agevolmente. La banda musicale “Ennio Porrino” di San Giovanni Suergiu ha elaborato il progetto per regalare qualche ora di musica a queste persone.

«Lo scorso anno abbiamo cercato di dare attimi di spensieratezza a malati ed anziani. Le forti emozioni che abbiamo ricevuto ci hanno spinto a proseguire nel cammino tracciato, forti di tutti i sorrisi che ci sono stati regalati», dichiara il presidente dell’associazione bandistica, Enea Cocco.

«Come l’edizione precedente la banda musicale, in forma ridotta, si esibirà direttamente a domicilio donando alle persone in difficoltà un momento di sollievo – aggiunge il direttore artistico e maestro della banda, Giuliano Cocco -. Purtroppo, alcune delle persone a cui abbiamo donato i concerti ci hanno lasciato ma in ricordo di cui momenti suoneremo ancora più convinti che la musica possa far dimenticare, per un momento, ogni difficoltà.»

«Il progetto ha l’ambizione di consolidarsi nel territorio del Sulcis Iglesiente, dove nasce e dove viviamo – precisa Claudio Moica ideatore del progetto -. Questa seconda edizione continua sulle basi della precedente e viste le numerose richieste cercheremo di accontentare più famiglie possibili. Esordire nella RSA di Nuxis ci consente di arrivare anche ai familiari che hanno un loro caro ricoverato nella struttura. Perché attorno ad ogni persona che soffre c’è una famiglia che vive difficoltà e preoccupazioni.»

La banda musicale al completo dopo l’esibizione alla RSA di Nuxis, proseguirà con 6 concerti in formazione ridotta nelle abitazioni private del comune di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Portoscuso e Masainas e si concluderà con un altro concerto presso l’associazione sofferenti psichici di Carbonia di Carbonia nel mese di luglio.

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Sardegna.