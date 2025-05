Lo scrittore carlofortino Antonio Boggio torna in libreria con “Assassinio all’isola di San Pietro” (Mondadori)

Il 6 maggio sarà in libreria, per la collana Giallo Mondadori, “Assassinio all’isola di San Pietro”, il nuovo romanzo di Antonio Boggio. L’opera racconta una nuova indagine del commissario Alvise Terranova, alle prese stavolta con la morte dell’orologiaio e gioielliere Cristian Galileo. Quel che all’apparenza sembra in suicidio si rivela ben presto un caso intricato con segreti oscuri da svelare e misteri da risolvere. L’autore presenterà l’opera giovedì 8 maggio a Cagliari, nella terrazza della Fondazione di Sardegna. Con Antonio Boggio dialogherà Ciro Auriemma, appuntamento alle 18.30.

L’incontro è realizzato da Lìberos con il sostegno del comune di Cagliari e in collaborazione con la libreria Mieleamaro Ubik di Cagliari e Zarcle.

Il romanzo. L’autunno è ancora mite in Sardegna, ma il commissario Alvise Terranova deve mettere da parte il richiamo del mare e delle sue amate melagrane: a Carloforte, il corpo di Cristian Galileo, orologiaio e gioielliere, è stato ritrovato privo di vita nel suo negozio. Apparentemente sembra un suicidio, eppure… c’è qualcosa che non quadra. La figlia dell’uomo, Speranza, racconta di un incontro misterioso la sera prima della tragedia, quando Galileo sembrava stranamente felice. Mentre il questore spinge per archiviare il caso, Alvise è determinato a scavare più a fondo e, per fortuna, la piemme è dalla sua parte. Nel groviglio di indizi che affiorano, emerge il ritratto inquietante di un uomo con segreti tenebrosi: chi era davvero Cristian Galileo, e cosa celava nel suo passato? Con il suo innato talento nel cogliere il dettaglio che sfugge a tutti, Alvise dovrà trovare la chiave per risolvere il mistero. Ma anche la sua vita privata si rivela un enigma: la relazione con Elisabetta è in piena tempesta, e questa volta neanche il fiuto infallibile del commissario sembra bastare.

Antonio Boggio, nato nel 1982, è cresciuto a Carloforte, nell’isola di San Pietro. Attualmente vive e lavora a Cagliari. Alcuni suoi racconti sono apparsi in antologie pubblicate da piccole case editrici: Paranoie (Cenacolo di Ares, 2014). Ogni luogo ha la sua voce (Palabanda edizioni, 2019). Insieme ad altri autori ha partecipato alla stesura del Repertorio dei matti della città di Cagliari (Marcos Y Marcos, 2016). Omicidio a Carloforte è il suo romanzo d’esordio (Piemme, 2022). Sempre con Piemme nel 2023 ha pubblicato Delitto alla baia d’argento.