Quattro giornate tra formazione, workshop e dialogo con il territorio per una salute ambientale più giusta, condivisa e partecipata. A Iglesias prende vita la scuola estiva nazionale “Salute, ambiente e partecipazione”, con esperti da tutta Italia.

Dal 17 al 20 giugno 2025 la città di Iglesias ospiterà la Summer School “Salute, ambiente e partecipazione – Epidemiologia ambientale, comunicazione del rischio e citizen science: dai metodi di studio alle applicazioni per la sanità pubblica”, una delle prime iniziative a livello nazionale interamente dedicate a questi temi. Promossa dal progetto One Health Citizen Science, finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del PNC – Linea di Investimento 1.4, la scuola è organizzata dal Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari, con l’assistenza tecnica della Società Benefit Poliste e in collaborazione con la Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS), l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) e gli altri partner di progetto.

Un’occasione di formazione avanzata e confronto interdisciplinare Quattro giornate, due sedi – l’Assessorato Politiche Sociali in via Argentaria e il Centro Giovanile

Santa Barbara in Piazza Gorizia 15 – e oltre trenta relatori e relatrici provenienti da università, istituti di ricerca, ARPA, ASL e agenzie regionali per condividere strumenti, metodi, casi studio e buone pratiche. Il programma è pensato per professionisti del sistema sanitario nazionale, operatori ambientali, studenti e ricercatori coinvolti nei progetti del Piano Nazionale Complementare, e affronta in modo integrato i nodi della prevenzione, della partecipazione e della giustizia ambientale.

Iglesias come città simbolo per la salute e la partecipazione. Con il suo patrimonio naturale e il forte legame con le trasformazioni ambientali del territorio,

Iglesias – inserita nel Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente – si fa per quattro giorni città laboratorio e osservatorio privilegiato su temi che qui si intrecciano concretamente con la vita delle persone e le sfide del presente. Una cornice emblematica per ospitare una Summer School che promuove un dialogo fertile tra ricerca scientifica, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e la consapevolezza collettiva su salute, ambiente e partecipazione.

Workshop partecipativi e evento pubblico per il territorio.

La giornata conclusiva del 20 giugno, che avrà luogo nel Centro Giovanile Santa Barbara in piazza Gorizia 15, sarà dedicata al confronto partecipativo: la mattina si terranno due workshop paralleli, uno sulla governance del rischio sanitario e ambientale, rivolto a sindaci, ASL e PLUS territoriali e l’altro dedicato alla citizen science e all’attivazione della cittadinanza. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, si svolgerà il primo evento pubblico del progetto One Health Citizen Science con restituzioni dai percorsi scolastici locali, testimonianze e una sessione partecipativa aperta sul sistema integrato salute-ambiente.

Per approfondimenti, per consultare il programma completo della Summer School e per iscriversi all’evento pubblico, è possibile accedere al sito ufficiale