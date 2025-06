Scontro tra due auto e un camion alle porte di Sant’Antioco, i conducenti sono rimasti lievemente feriti

I vigili del fuoco sono intervenute stamane, intorno elle 8.30, per un incidente verificatosi sulla strada statale 126, In territorio del comune di Sant’Antioco, nel quale per cause ancora da accertare, due auto e un camion sono rimasti coinvolti in uno scontro. Una delle due auto si è ribaltata fuori dalla sede stradale.

Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Tra gli occupanti a bordo dei veicoli risultano feriti lievemente i conducenti, soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze intervenute sul posto, dove hanno operato anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.