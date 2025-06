Martedì 10 giugno a Portoscuso si celebra Sa Festa Manna per Santa Maria D’Itria.

Il programma:

8.00: santa Messa.

10.30: santa Messa presieduta dal Reverendo Canonico don Giuseppe Tilocca, presidente dei canonici del Capitolo della Cattedrale di Iglesias e vice preside della Pontificia Facoltà Teologica “Sacro Cuore” della Sardegna.

11.30: transito del simulacro della “Vergine D’Itria” al Porto Industriale di Portovesme. Accompagneranno la processione: “SU JU’ DE IS BOIS”, Gruppo Culturale “Vergine D’Itria”, il gruppo Folk “Sa Turri” di Portoscuso, i carabinieri motociclisti di Cagliari, i ciclisti, il Moto Club di Portoscuso.

Itinerario delle vie: chiesa Parrocchiale, Piazza Giovanni XXIII, via Don Minzoni, via Mazzini, via Giulio Cesare, via I Maggio, Portovesme.

17.30: apertura stands “Street food festival” e animazione per bambini a cura di Rodalù e con la partecipazione dei Trampolieri presso Lungomare Corso Colombo e Piazza Municipio.

18.00: santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario Farci, vescovo della diocesi di Iglesias.

19.00: processione a mare verso il porto turistico, accompagnata dalle imbarcazioni del paese ed inizio della processione per le vie cittadine.

Partecipano i seguenti gruppi folk: Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, Culturale “Vergine D’Itria” e “Sa Turri” di Portoscuso, Arbus, Barbusi, Guamaggiore, Nurri, Nuraxi Figus, Pabillonis, Pula, Samassi, Sardara, Sinnai, Talana, Tertenia e Teulada.

Accompagneranno la processione: i Cristezanti di Carloforte, la Banda Musicale “E. Porrino” di Portoscuso, “SU JU’ DE IS BOIS”, i carabinieri a cavallo di Foresta Burgos, i cavalieri del Centro Egea di Sant’Antioco, l’associazione nazionale Marinai d’Italia di Portoscuso, l’associazione nazionale carabinieri di Sant’Antioco.

Itinerario: via Vespucci, via Giulio Cesare, via Cagliari, via Milano, via Roma, via Gorizia, via Dante, via Manzoni, via Marconi, via Monti, via Volta, via Grazia Deledda, via G.M. Angioy, via Battisti, via Oberdan, Lungo Gramsci, Piazza Giovanni XXIII, chiesa parrocchiale.

21,30: spettacolo con Party 90/200 direttamente da Radio 105 con Marco Comollo, presso Lungomare Cristoforo Colombo.

23,00: spettacolo pirotecnico “Fuoco, arte e innovazione”, realizzato dalla ditta “F.lli Massa” di Serdiana, presso Lungomare Cristoforo Colombo.