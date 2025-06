Da oltre un mese la chiesa parrocchiale di Villarios è chiusa per inagibilità. Il problema si trascinava da tempo. Infiltrazioni nelle pareti e nel centro ,hanno determinato la caduta di intonaco. Così si è arrivati all’intervento dei vigili del fuoco che hanno disposto un provvedimento di chiusura.

Il 16 maggio scorso si è tenuto un incontro, organizzato da un cittadino, Guido Floris, su richiesta di diversi cittadini, al quale hanno partecipato il sindaco di Giba e il parroco, per spiegare come si è arrivati alla chiusura della chiesa e cercare di capire le prospettive di intervento e le modalità di gestione delle funzioni religiose domenicali, catechesi ed eventuali cerimonie funebri, battesimi e matrimoni.

In attesa di sviluppi, le messe vengono celebrate nei locali dell’ex asilo, nella cappella del cimitero o all’aperto lato ingresso casa parrocchiale.

«La chiesa necessita di interventi importanti – spiega il sindaco Andrea Pisanu – per i quali occorrono almeno 500.000 euro. Il Comune non dispone di queste risorse e come Amministrazione dovremmo chiedere un finanziamento straordinario alla Regione. Lunedì 23 giugno sentirò la Curia, un loro tecnico dovrebbe predisporre un progetto, in base al quale poter effettuare un’esatta valutazione delle risorse necessarie. Per la fase transitoria, intanto, stiamo intervenendo per la sistemazione del salone parrocchiale, che necessita di piccoli lavori che contiamo di realizzare in tempi brevi.»