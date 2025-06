Ieri sera il Consiglio comunale di Iglesias ha approvato le “Linee Guida per la valorizzazione delle edicole con l’attivazione di info point”.

«Con questo atto abbiamo dimostrato come gli atti amministrativi possono essere proposti dai consiglieri comunali: studiati, predisposti, sostenuti e approvati. Abbiamo dato gambe ad un’idea: quella di rendere le edicole anche punti di informazioni turistiche – scrive in una nota Valentina Pistis, consigliera dei Riformatori sardi -. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei colleghi consiglieri che hanno partecipato a tutte le riunioni di commissione bilancio e alla Giunta comunale che ha creduto dal primo momento in questo progetto. Ora inizia la parte attiva: nei prossimi giorni consegneremo il materiale informativo ai titolari delle edicole che ne faranno richiesta ea fine stagione, a consuntivo, verificheremo i dati raccolti e studieremo le strategie migliori per la prossima stagione estiva.»

Il requisito minimo per la realizzazione dell’infopoint è che il titolare dell’edicola o rivendita di giornali formalizzi la sua manifestazione di interesse ad accogliere il materiale necessario da distribuire ai turisti.

Tale manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata in carta libera attraverso il protocollo del comune di Iglesias, con PEC all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzata all’Ufficio Turistico del Comune e alla 1ª Commissione Consiliare “Bilancio – Personale – Programmazione – Attività Produttive”.

Servizi offerti:

Gli infopoint hanno la facoltà di:

– distribuire il materiale informativo fornito dall’Ufficio Turistico di Iglesias, che comprende anche quello del Cammino minerario di Santa Barbara, del Consorzio Turistico per l’Iglesiente, dell’Associazione Iglesias Centro Storico – Centro Commerciale Naturale e del Consorzio Iglesias Città Regia;

– distribuire materiale informativo creato con il metodo ABA (Applied Behavior Analysis) che utilizza “prompt”, cioè aiuti visivi o fisici, con l’obiettivo di aiutare persone con disturbi dello spettro autistico (DSA) a riconoscere le parole e le immagini associate;

– timbrare le credenziali del Cammino Minerario di Santa Barbara. La credenziale è il “passaporto” del pellegrino/escursionista che attesta la sua identità e lo distingue da ogni altro

viaggiatore. Oltre alle generalità del pellegrino/escursionista, vengono indicati luogo e data di arrivo e partenza, e ci sono gli spazi per i timbri che attestano l’avvenuto passaggio nelle singole tappe del Cammino;

– offrire tutte le indicazioni affinché il turista venga indirizzato all’ufficio informazioni comunale di Piazza Municipio, dove è possibile, tra le altre cose, prenotare le visite guidate, le escursioni e acquistare i biglietti per le varie attrazioni e siti minerari.

Ogni attività commerciale, di ristorazione e ricettiva, potrà fare richiesta all’Ufficio informazioni turistiche, sito in Piazza Municipio, per ricevere adesivi e il cavaliere con QRCode di collegamento al sito di prenotazione del comune di Iglesias al fine di promuovere i servizi offerti e raggiungere il maggior numero di turisti.

Con queste azioni il comune di Iglesias può, non solo riqualificare la funzione delle edicole, ma anche trasformarle in veri e propri hub culturali e informativi.