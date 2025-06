L’assessore Emanuele Cani ha incontrato le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici sul rinnovo del contratto

«Quello metalmeccanico è un settore strategico nell’ambito del processo di industrializzazione del Paese e della Sardegna, e pertanto la Regione non può che auspicare una risoluzione della vertenza del rinnovo contrattuale in tempi congrui.»

Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani in conclusione dell’incontro con i rappresentanti delle segreterie regionali di Fiom-Cigil, Fsm-Cisl e Uilm-Uil per fare il punto sulla proposta di rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, a seguito dello sciopero nazionale indetto per la giornata odierna.

Alla riunione, tenuta nel primo pomeriggio nella sede dell’assessorato, ha preso parte anche l’incaricato per le relazioni sindacali della presidente Alessandra Todde, Mario Arca.

«La Presidenza e l’Assessorato hanno risposto positivamente alla richiesta di incontro in quanto sensibili alla questione, e non per mera solidarietà nel rispetto di una disposizione costituzionale, ma perché questa vertenza rappresenta un problema per la società e per l’industria italiana, e quindi anche per l’industria sarda. Un contratto non rinnovato è un ostacolo al rilancio industriale, per l’Italia così come per la Sardegna – ha sottolineato Mario Arca -. Le rivendicazioni salariali, in un Paese in cui le retribuzioni del settore industriale sono tra le più basse in Europa, e in Sardegna tra le più basse a livello nazionale, sono assolutamente legittime.»