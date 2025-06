Sette appuntamenti con il grande cinema all’Arena Mirastelle del Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia, per la rassegna Cinema sotto le stelle 2025

Sette appuntamenti con il grande cinema all’Arena Mirastelle del Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia, per la consueta rassegna estiva organizzata e promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria, su fondi regionali dell’assessorato dei Beni culturali della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale. Tra le novità di quest’anno la collaborazione con l’associazione culturale Vertigo che dal mese di febbraio di quest’anno, con il progetto CineCarbonia, anima i weekend della città mineraria con la proposta, presso la sede della Fabbrica del Cinema nella Grande Miniera di Serbariu, di una programmazione cinematografica che fa circuitare alcuni dei migliori film d’essai e commerciali di recente uscita, restituendo alla città un servizio che mancava dalla chiusura della gloriosa sala SuperCinema.

Due gli eventi speciali con l’anteprima estiva del Carbonia Festival, martedì 05 agosto, proiezione di “Iddu – L’ultimo padrino” alla presenza dei registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e dell’attrice Barbora Bobulova e l’appuntamento del 29 luglio con “Némos – Andando per mare” di Marco Antonio Pani, alla presenza del regista e del cast artistico del film.

Tutti gli appuntamenti in programma inizieranno alle ore 21.30 per sette martedì consecutivi dal 24 giugno al 5 agosto. Ingresso a pagamento con biglietto intero a € 4,00, a prezzo invariato e bloccato da ormai 13 anni per permettere una partecipazione ampia e popolare del pubblico. Ridotto a € 3,00 per i giovani fino ai 21 anni di età e per le iscritte e gli iscritti alle associazioni di cultura cinematografica. Mentre per l’anteprima del CFF del 5 agosto l’ingresso sarà eccezionalmente gratuito previo ritiro di un tagliando gratuito presso il botteghino del Cine-Teatro.

Si parte martedì 24 giugno con la proiezione di “Berlinguer – la grande ambizione” di Andrea Segre, biopic che tratteggia il grande affresco di un particolare momento della società italiana sospesa tra la paura del cambiamento e l’aspirazione a un cambio di rotta profondo nel sistema politico e sociale. 15 candidature ai David di Donatello, ha vinto quelli per il miglior attore protagonista assegnato a Elio Germano e quello per il miglior montaggio a Jacopo Quadri, ospite del Carbonia Film Festival nel 2023.

Secondo appuntamento martedì 1 luglio con “U.S. Palmese” di Marco e Antonio Manetti, in arte Manetti Bros, un film che, pescando dal fumetto, dall’action movie, dal videogioco e dalla commedia all’italiana degli anni ‘50, racconta una favola calcistica che attinge anche dai ricordi di infanzia dei due registi, che a Palmi hanno radici familiari, e parla del valore dell’incontro in tempi di corsa al successo.

Terzo appuntamento martedì 8 luglio con “Here” di Robert Zemeckis, con cui il regista americano torna a lavorare con la collaudata e fortunatissima coppia del duo “Forrest Gump”, Tom Hanks e Robin Wright, licenziando un’opera dolcissima sull’esistenza. E, proprio come in “Forrest Gump” al centro ci sarà una storia d’amore tenera e tribolata che attraversa il tempo, le epoche, la storia di una nazione.

Appuntamento dedicato ai più piccoli martedì 15 luglio con il film di animazione “Il robot selvaggio” di Chris Sanders, favola sull’incontro tra tecnologia e natura e sulla genitorialità.

Quinto appuntamento all’insegna dell’erotismo tradotto in chiave femminista con il thriller erotico, vietato ai minori di 14 anni, “Babygirl” di Halina Reijn, che è valso a Nicole Kidman la Coppa Volpi come migliore attrice all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Chiudono la rassegna i due appuntamenti speciali del 29 luglio con “Némos – Andando per mare” di Marco Antonio Pani e l’appuntamento dedicato all’anteprima estiva del Carbonia Film Festival, il 5 agosto con la proiezione di “Iddu – L’ultimo padrino” con i registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia e l’attrice Barbora Bobulova.

La rassegna “Cinema sotto le Stelle a Carbonia 2025” potrà contare anche sulle collaborazioni con l’Unione Circoli Cinematografici dell’Arci, il locale circolo Arci La Gabbianella Fortunata e lo Sbis – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis.