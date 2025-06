Perdaxius è il primo Comune dl Sulcis Iglesiente che aderisce al progetto “Talità Kum”

Perdaxius è il primo Comune del Sulcis Iglesiente che aderisce al progetto Talità Kum. Ieri il sindaco Gianluigi Loru ha firmato un protocollo d’intesa con la cooperativa sociale Casa Emmaus , promotrice dell’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune e della diocesi di Iglesias, in collaborazione con la Asl di Iglesias Carbonia.

«È un momento molto importante per la nostra comunità – commenta il primo cittadino -. Questo accordo operativo consente ai nostri concittadini indigenti di utilizzare gratuitamente gli ambulatori medici e infermieristici. In un momento storico in cui la sanità stenta a dare risposte ai territori, l’amministrazione comunale ha deciso di dare l’opportunità agli abitanti di Perdaxius di effettuare una serie di visite specialistiche, attraverso il lavoro di mediazione del nostro assessorato ai Servizi sociali che valuterà l’entità della problematica e poi contatterà gli operatori degli ambulatori. Avremo risposte in tempi brevi per quanto riguarda le specializzazioni di nefrologia, cardiologia, ematologia, urologia, psicologia, psichiatria, neuropsichiatria, logopedia, chirurgia generale, oncologia e nutrizione.»

La distanza con gli ambulatori Talità Kum di Iglesias non costituirà un problema.

«Con il coinvolgimento di una cooperativa di Perdaxius, metteremo a disposizione degli utenti un “taxi sociale”, vale a dire un mezzo per il trasporto sino a nove persone: andrà a prelevare a domicilio il paziente e lo accompagnerà sino a destinazione – spiega il sindaco Gianluigi Loru -. Terminata la visita, lo stesso sarà riaccompagnato a casa. Questo servizio consente a tante persone anziane, con disabilità importanti o che comunque non possiedono un veicolo di non dover rinunciare ancora una volta a una prestazione medica per loro importante. Su una popolazione di 1.300 abitanti circa, contiamo che siano 200 le persone che avranno i requisiti per accedere alle visite di Talità Kum.».

La presidente di Casa Emmaus, Giovanna Grillo, intanto, rende noto che «i cittadini indigenti di Perdaxius potranno accedere alle visite mediche anche contattando direttamente gli ambulatori di Talità Kum, recandosi di persona nella sede di via XX Settembre snc a Iglesias oppure contattando il numero telefonico 340-5105199. In questa modalità sarà possibile abbreviare i tempi d’attesa».