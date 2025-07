Alessandro Pilurzu (PD): «Riteniamo infondata e pretestuosa l’accusa di voler chiudere le sale operatorie del CTO di Iglesias ad agosto»

Il consigliere regionale del Partito Democratico Alessandro Pilurzu interviene sulle problematiche del servizio sanitario del Sulcis Iglesiente.

«In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di opposizione Gianluigi Rubiu, è doveroso fare chiarezza e riportare il dibattito sulla sanità del Sulcis Iglesiente entro i confini delle responsabilità istituzionali e della verità dei fatti – scrive in una nota Alessandro Pilurzu -. La situazione dei presìdi di Iglesias (CTO) e Carbonia (Sirai) è ben nota a questa maggioranza e all’assessorato regionale della Sanità, che sin dall’inizio della legislatura hanno avviato un percorso di ricostruzione e potenziamento del sistema sanitario regionale, dopo anni di tagli e abbandono, che affondano le radici nei precedenti governi regionali, sostenuti anche da chi, oggi, si erge a paladino del territorio. Non è certo con allarmismi, titoli da effetto speciale o narrazioni imprecise, che si affronta un tema tanto complesso quanto delicato.»

«I problemi legati alla carenza di personale non sono esclusivi del Sulcis, ma rappresentano una criticità nazionale, a seguito della grave crisi di reclutamento che interessa tutto il comparto sanitario, specie nelle aree più periferiche – aggiunge Alessandro Pilurzu -. Non solo non stiamo voltando le spalle al Sulcis Iglesiente, ma al contrario, stiamo mettendo in campo azioni concrete. Tra queste:

• Il rafforzamento degli accordi con l’Azienda ospedaliera Brotzu per garantire la continuità del servizio ortopedico, pur nelle difficoltà oggettive di disponibilità di personale specialistico;

• L’attivazione di bandi e concorsi dedicati al primariato, fermi da oltre 5 anni e utili ad attrarre, a cascata, il personale medico di base, incentivandolo a prestare servizio laddove ci sono primari di alta professionalità.

È all’analisi la possibilità di fornire incentivi specifici per attrarre professionisti nei territori disagiati;

• Lavori di riqualificazione e investimenti strutturali per garantire il pieno funzionamento dei presìdi ospedalieri;

Un confronto costante con la ASL, i sindaci del territorio e le parti sociali, che prosegue anche in queste settimane.»

«Riteniamo infondata e pretestuosa l’accusa di voler chiudere le sale operatorie del CTO di Iglesias ad agosto: si tratta di una rimodulazione temporanea e organizzativa, peraltro già adottata dai tempi del week surgery, necessaria per garantire la sicurezza delle prestazioni in un periodo notoriamente critico sul piano delle risorse umane. Non siamo, pertanto, difronte a uno smantellamento del presidio – sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico -. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà del Sulcis Iglesiente, i cittadini hanno bisogno di risposte serie, non di proclami.»

«La Commissione Sanità continuerà a monitorare costantemente la situazione, sostenendo il lavoro dell’assessorato e delle direzioni sanitarie locali – conclude Alessandro Pilurzu -. Lo faremo, come sempre, con senso di responsabilità e nell’interesse esclusivo dei cittadini sardi.»