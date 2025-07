Fabio Usai (Carbonia Avanti): «Per le Province serve una rappresentanza diretta e democratica»

«Il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede al Governo nazionale il ritorno all’elezione diretta degli organi delle Province, sulla scia delle recenti dichiarazioni del mnistro dell’Interno Matteo Piantedosi. È un passaggio importante, che condividiamo e che sosteniamo convintamente.»

A dirlo è Fabio Usai, ex consigliere regionale, leader del movimento “Carbonia Avanti”.

«L’attuale meccanismo di elezione di secondo livello, dove votano solo sindaci e consiglieri comunali (e non i cittadini), genera rappresentanze distorte, disomogenee – aggiunge Fabio Usai -. Una rappresentanza che non riflette il territorio, ma che si costruisce attraverso equilibri e calcoli che nulla hanno a che vedere con la volontà popolare. Ed è in questo contesto che accade anche che di giorno ci si scandalizza per le contaminazioni tra soggetti di colori politici differenti, si lanciano dichiarazioni indignate sui “valori da difendere” e le “identità da preservare”… Ma la sera, nel silenzio di stanze riservate, si lavora con abilità per trovare “una quadra” che abbracci tutto, anche ciò che sta nel mezzo. A noi questo non scandalizza, anzi, attendiamo il palesarsi di alcuni soggetti che hanno sempre detto no a qualsiasi tipo di compromesso.»

«Noi crediamo che si debba tornare a una cosa semplice “la democrazia” reale e diretta – sottolinea Fabio Usai -. Quella vera. Quella che affida ai cittadini la scelta dei propri rappresentanti. Quella che obbliga i candidati a esporsi, a confrontarsi, a presentare una visione e a rispondere del proprio operato. Non figure scelte sulla base di accordi con pezzi di partiti.»

«I presidenti e consiglieri provinciali devono essere legittimati dal voto popolare. In territori come il Sulcis Iglesiente, questa non è una battaglia formale. È una necessità. Per ridare centralità alla Provincia, per costruire una guida forte e autonoma – conclude Fabio Usai -. Solo così si potrà parlare di rappresentanza e responsabilità.»