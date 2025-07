La Direzione di SiderAlloys-GMS ribadisce impegno e fiducia nel futuro dello stabilimento di Portovesme

La Direzione di SiderAlloys-GMS intende ribadire con fermezza la propria volontà di proseguire e portare a completa conclusione gli impegni assunti per il rilancio dello stabilimento di alluminio primario di Portovesme.

La recente e costante serie di visite presso lo stabilimento, inclusi potenziali partner esteri e delegazioni istituzionali e private, testimonia la vivacità del progetto e la fiducia riposta nella bontà delle nostre prospettive industriali. Tali incontri non solo confermano l’interesse verso la nostra iniziativa, ma rafforzano anche la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la questione dello smaltimento dei rifiuti, desideriamo rassicurare che il processo sta procedendo nel migliore dei modi possibili, con l’obiettivo di garantire la piena conformità ambientale e la ripresa operativa dei reparti interessati, con le conseguenti e rilevanti, positive ricadute, se non altro, sull’occupazione del personale in Azienda.

In merito ai recenti ritardi nel pagamento delle retribuzioni e alla questione della cassa integrazione per le lavoratrici e i lavoratori di GMS, la Direzione conferma che si e trattato di problematiche di natura prettamente tecnica, le quali sono state prontamente individuate e risolte. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali inconvenienti e assicurare ta regolarità di tutti i pagamenti futuri.

La Direzione di SiderAlloys-GMS è fiduciosa nella propria visione e prosegue con determinazione nel percorso di rilancio, convinta che, attraverso un dialogo costruttivo ed intellettualmente onesto e la collaborazione di tutte le parti, si possano raggiungere gli obiettivi di stabilità e sviluppo per lo stabilimento e per I’intero territorio. Per contro, si stigmatizza, con vivo stupore, ogni intervento che appaia – oltre ogni ragionevole dubbio – non incentrato sulle problematiche occupazionali e di ripresa produttiva, bensì espressamente orientato a Volere creare difficoltà ed ostacoli ai processo di ripresa produttiva aziendale.

Sider Alloys ltalia spa

Ing. Andrea Garau

Ing. Massimiliano Orrù

Dott.ssa Carla Cicillonì

lng. Lucio Caruso

Dott. Francesco Leone