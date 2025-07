La Giunta comunale di Carbonia ha deliberato su sei proposte progettuali per il bando dedicato alla riqualificazione delle scuole

Durante la seduta di giovedì 3 luglio, la Giunta comunale di Carbonia ha approvato sei importanti delibere per la candidatura al finanziamento di progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche in diversi istituti della città: via Pozzo Nuovo a Bacu Abis, via della Vittoria, Cortoghiana, via Roma, via Lombardia e via Mazzini.