RWM Domusnovas. Paolo Truzzu e Gianluigi Rubiu (FdI): «La presidente Todde mette a rischio nuove assunzioni e il posto dei lavoratori occupati»

«La presidente Todde impedisce l’ampliamento dell’azienda Rwm a Domusnovas e l’avvio di alcuni nuovi reparti produttivi, mettendo a rischio non solo un centinaio di assunzioni, ma anche i 500 posti di lavoro attualmente occupati. Malgrado l’Azienda abbia adempiuto a tutte le richieste burocratiche e l’istruttoria amministrativa si sia conclusa da alcuni mesi con esito positivo, la Giunta regionale, nonostante il superamento dei termini previsti, non ha ancora adottato l’atto necessario per il rilascio definitivo della Valutazione d’impatto ambientale (Via). Ora sarà il Tar Sardegna, al quale l’Azienda si è rivolta, a decidere su questa vicenda amministrativa, verosimilmente con conseguenti danni economici per le casse regionali.»

Lo hanno denunciato Paolo Truzzu e Giganluigi Rubiu, capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Un pregiudizio ideologico non può e non deve ostacolare la lecita attività di un’azienda che in un territorio come il Sulcis, già in grosse difficoltà economiche e sociali, rappresenta un’importante fonte di reddito per tante famiglie e potrebbe rappresentarla per tante altre», ha aggiunto Gianluigi Rubiu.

«Un altro illuminante episodio della saga che vede protagonisti gli attori del ‘Campo largo’. Da una parte i pentastellati, arroccati nelle stanze del potere a difesa della poltrona della presidente Todde, indebolita dall’incombente decadenza, dall’altra, a turno, Pd e Progressisti che cercano, inutilmente, di scalfire il potere presidenziale di fare il bello e il cattivo tempo, senza far toccare palla agli alleati. Tutto si svolge in un clima apparentemente disteso, almeno fino a quando non saranno definite le candidature nelle Regioni che andranno al voto in autunno. Poi, ‘liberi tutti’ e non mancheranno le sorprese», ha concluso Paolo Truzzu.