Villacidro: venerdì 1 agosto al via la Festa di San Sisinnio Martire

Si apriranno domani, venerdì 1 agosto le celebrazioni dedicate a San Sisinnio, che coinvolgeranno la comunità villacidrese fino a lunedì 5 agosto.

Quest’anno, le festività dedicate a San Sisinnio, patrono di Villacidro, si aprono in un clima particolare, segnato dalla ferita ancora viva lasciata dal recente incendio che ha colpito duramente il territorio. In questo contesto di dolore e smarrimento, la comunità si prepara a celebrare il suo Santo con un sentimento di rinnovata devozione e profonda consapevolezza.

Venerdì 1 agosto, alle 18,45, dalla chiesa parrocchiale di Santa Barbara, dopo la Santa Messa delle 18.00, partirà la tradizionale processione alla volta della chiesa campestre di San Sisinnio. La processione, con il trasporto della reliquia del Santo, sarà accompagnata dalla cavalleria e da una rappresentanza di gruppi folcloristici e musicali locali. Al termine del percorso (piazza Zampillo, piazza Frontera, via Garibaldi, località San Sisinnio), alle 20,30 nella chiesa campestre ci sarà l’accoglienza della Reliquia.

Venerdì 1 agosto, al via anche gli intrattenimenti cosiddetti civili, che da sempre fanno da cornice alla festa, con spettacoli e appuntamenti culturali, ispirati alla tradizione e alla socialità. Aprirà i festeggiamenti, alle 21.00, sul palco allestito in località San Sisinnio, la performance comica di Marco Piccu in “Tutto Esaurito”. Dopo l’esibizione del comico, sempre in località San Sisinnio, alle 23.00, seguirà un Dj Set con Andrea Ecca, alias Dj Villa.

Per tutto il periodo della Festa, è sempre visitabile la mostra fotografica “Sulla via di San Sisinnio: tra passato e presente” che resterà aperta fino al 4 agosto presso l’Oratorio della Madonna del Rosario e il Museo delle Arti Sacre.

A pochi giorni dal drammatico incendio che ha colpito Villacidro, i festeggiamenti di quest’anno vogliono essere anche un abbraccio simbolico alla comunità, un invito a ritrovarsi e a guardare avanti con coraggio, custodendo le proprie radici e ricostruendo insieme il futuro.

«In un momento così difficile per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai – la festa di San Sisinnio assume un significato ancora più profondo. È un’occasione per ritrovarci, chiedere protezione per il nostro territorio ferito e trasformare insieme il dolore in forza, la ferita in speranza».

Hanno collaborato all’organizzazione della Festa di San Sisinnio: Comune di Villacidro, Parrocchia di Santa Barbara, Comitato Parrocchiale San Sisinnio Martire, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio.