17 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaCisl: «Dal punto di vista tecnico, la vertenza Eurallumina è chiusa, ma ora serve la volontà politica per le infrastrutture e le sanzioni alla Russia»
Eurallumina

Cisl: «Dal punto di vista tecnico, la vertenza Eurallumina è chiusa, ma ora serve la volontà politica per le infrastrutture e le sanzioni alla Russia»

0
227Views

«Dal punto di vista tecnico, la vertenza è chiusa, ma ora serve la volontà politica per realizzare le infrastrutture necessarie a portare il gas nel Sulcis e un intervento sul CSF per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Il ministro ha preso l’impegno di intervenire e convocare un incontro specifico sulle sanzioni, ma ricordiamo che il tempo passa e abbiamo circa un mese e mezzo di autonomia prima che Rusal finisca in liquidazione. Parliamo di un’azienda che, in questi sedici anni, ha mantenuto la pace sociale, che ogni mese paga gli stipendi e i fornitori, che ha investito e dichiarato di voler continuare ad investire nello stabilimento. La politica deve creare le condizioni perché possa restare nel Sulcis.»

E’ il commento di Nino D’Orso e Simone Zucca della Femca Cisl e Antonello Saba, segretario Cisl Sulcis, all’esito della riunione svoltasi oggi al Mimit sulla vertenza Eurallumina.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Filctem Cgil: «Per
Stamane in viale Tre

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
Antonello Saba (Cisl
Industria
Filctem CGIL, Femca
Sindacato
Antonello Saba, 52 a
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY