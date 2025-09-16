17 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIndustriaEuralluminaFilctem Cgil: «Per Eurallumina, una riunione interlocutoria, in attesa che venga sciolto il nodo legato al blocco delle azioni, decisione in capo al Comitato sicurezza finanziaria»
Eurallumina

Filctem Cgil: «Per Eurallumina, una riunione interlocutoria, in attesa che venga sciolto il nodo legato al blocco delle azioni, decisione in capo al Comitato sicurezza finanziaria»

0
146Views
«Una riunione interlocutoria, in attesa che venga sciolto il nodo legato al blocco delle azioni, decisione in capo al Comitato sicurezza finanziaria (Csf).»
I segretari Filctem Cgil regionale e territoriale Francesco Garau e Emanuele Madeddu hanno commentato così l’esito della riunione odierna con il ministro Adolfo Urso nella quale è stata affrontata la vertenza Eurallumina.
«La recente firma del Dpcm va nella direzione giusta per risolvere il problema energetico ma il futuro della fabbrica è in bilicohanno detto i segretariil Mimit si è attivato per far sì che ci sia un percorso per riaprire la pratica al Csf. E’ necessario avere buon senso su una questione caratterizzata, purtroppo, da un paradosso: in altri tre Paesi europei dove Rusal produce ossido di alluminio, Irlanda, Svezia Germania, si va avanti con le produzioni, non ci sono state sanzioni, non sono stati bloccati i beni, qui in Italia invece sì.»
L’auspicio è venga superato al più presto questo paradosso. «I tempi non sono indifferenticoncludono Francesco Garau ed Emanuele Madeddula forza lavoro è già stata ridotta da 100 a 38 lavoratori, con 160 maestranze in cassa integrazione a zero ore.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
UIL Sardegna: «Per
Cisl: «Dal punto di

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Industria
Filctem CGIL, Femca
Energie rinnovabili
Just Transition Fund
Lavori pubblici
Bonifica e messa in
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY