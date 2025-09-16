Filctem Cgil: «Per Eurallumina, una riunione interlocutoria, in attesa che venga sciolto il nodo legato al blocco delle azioni, decisione in capo al Comitato sicurezza finanziaria»
«Una riunione interlocutoria, in attesa che venga sciolto il nodo legato al blocco delle azioni, decisione in capo al Comitato sicurezza finanziaria (Csf).»
I segretari Filctem Cgil regionale e territoriale Francesco Garau e Emanuele Madeddu hanno commentato così l’esito della riunione odierna con il ministro Adolfo Urso nella quale è stata affrontata la vertenza Eurallumina.
«La recente firma del Dpcm va nella direzione giusta per risolvere il problema energetico ma il futuro della fabbrica è in bilico – hanno detto i segretari – il Mimit si è attivato per far sì che ci sia un percorso per riaprire la pratica al Csf. E’ necessario avere buon senso su una questione caratterizzata, purtroppo, da un paradosso: in altri tre Paesi europei dove Rusal produce ossido di alluminio, Irlanda, Svezia Germania, si va avanti con le produzioni, non ci sono state sanzioni, non sono stati bloccati i beni, qui in Italia invece sì.»
