Sabato scatta il campionato di serie C di basket maschile, Scuola Basket Miners Carbonia in casa con il Basket Ferrini, il Calasetta riposa

Sabato 27 settembre scatta il campionato di serie C di basket maschile. Undici le squadre protagoniste, con il Sulcis rappresentato dal Camping La Salina Calasetta e dalla neopromossa Scuola Basket Miners Carbonia.

La Scuola Basket Miners Carbonia farà il suo esordio in casa con il Basket Ferrini, il Calasetta osserverà il suo turno di riposo riposa.

Il calendario della prima giornata:

Sirius Pall. Nuoro – Demones Ozieri • 27 settembre 2025, ore 19.00 Scuola Basket Carbonia Miners – Basket Ferrini • 27 settembre 2025, ore 18.30 Pol. Dinamo Sassari – Fisiokons Aurea Sassari • 27 settembre 2025, ore 17.30 Basket Antonianum Quartu Sant’Elena – Olimpia Cagliari • 28 settembre 2025, ore 18.30 Sef Torres Sassari – Basket Sant’Orsola Sassari • 28 settembre 2025, ore 18.00 Riposa il Camping La Salina Calasetta.

A Carbonia c’è grande attesa per il ritorno della squadra in serie C dopo tredici anni. La promozione è arrivata dopo alcuni tentativi sfumati ai playoff, meritato premio per il grande lavoro svolto negli ultimi anni dalla società, con grandissima attenzione al settore giovanile che ha regalato grandissime soddisfazioni in quasi tutte le categorie.

A Calasetta la società ha presentato la nuova stagione nel corso di una conferenza stampa tenuta domenica mattina al Camping La Salina, nuovo main sponsor, alla presenza del sindaco Antonello Puggioni.

Al termine abbiamo intervistato il coach Simone Frisolone.