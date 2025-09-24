25 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportSabato scatta il campionato di serie C di basket maschile, Scuola Basket Miners Carbonia in casa con il Basket Ferrini, il Calasetta riposa
Sport

Sabato scatta il campionato di serie C di basket maschile, Scuola Basket Miners Carbonia in casa con il Basket Ferrini, il Calasetta riposa

0
219Views
Sabato 27 settembre scatta il campionato di serie C di basket maschile. Undici le squadre protagoniste, con il Sulcis rappresentato dal Camping La Salina Calasetta e dalla neopromossa Scuola Basket Miners Carbonia.
La Scuola Basket Miners Carbonia farà il suo esordio in casa con il Basket Ferrini, il Calasetta osserverà il suo turno di riposo riposa.
Il calendario della prima giornata:
Sirius Pall. Nuoro – Demones Ozieri • 27 settembre 2025, ore 19.00
Scuola Basket Carbonia Miners – Basket Ferrini • 27 settembre 2025, ore 18.30
Pol. Dinamo Sassari – Fisiokons Aurea Sassari • 27 settembre 2025, ore 17.30
Basket Antonianum Quartu Sant’Elena – Olimpia Cagliari • 28 settembre 2025, ore 18.30
Sef Torres Sassari – Basket Sant’Orsola Sassari • 28 settembre 2025, ore 18.00
Riposa il Camping La Salina Calasetta.
A Carbonia c’è grande attesa per il ritorno della squadra in serie C dopo tredici anni. La promozione è arrivata dopo alcuni tentativi sfumati ai playoff, meritato premio per il grande lavoro svolto negli ultimi anni dalla società, con grandissima attenzione al settore giovanile che ha regalato grandissime soddisfazioni in quasi tutte le categorie.
A Calasetta la società ha presentato la nuova stagione nel corso di una conferenza stampa tenuta domenica mattina al Camping La Salina, nuovo main sponsor, alla presenza del sindaco Antonello Puggioni.
Al termine abbiamo intervistato il coach Simone Frisolone.

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Al via a Carloforte
Inaugurata nell’Is

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Elezioni
A 30 giorni dal voto
Sport
Il Carbonia ha inizi
Sport
A 24 ore dal raduno,
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY