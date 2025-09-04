Un altro innesto di peso nell’organico dell’Atletico Masainas: l’attaccante Michele Suella

E’ stato ufficializzato un altro innesto di peso nell’organico dell’Atletico Masainas, in vista del prossimo girone B del campionato di Prima Categoria: l’attaccante Michele Suella. Classe 1995, attaccante di grande esperienza e qualità, Michele Suella è cresciuto nel Cagliari Calcio e ha vestito le maglie di Selargius, Iglesias, Monastir, Samassi, Guspini, Villacidrese, Villamassargia, Uta. Per la squadra di Fabio Tinti si tratta di un importantissimo che accresce le potenzialità offensive di una squadra che punta al ritorno in Promozione regionale.