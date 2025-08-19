Assorbita la delusione per la retrocessione dalla Promozione regionale, l’Atletico Masainas riparte con rinnovato entusiasmo con il nuovo tecnico Fabio Tinti
Assorbita la delusione per la retrocessione dalla Promozione regionale, l’Atletico Masainas riparte con rinnovato entusiasmo nel girone B del campionato di Prima Categoria. La squadra sulcitana ritrova la categoria che due stagioni fa la vide straordinaria protagonista, sotto la guida tecnica di Marco Farci, prima con 87 punti sui 96 disponibili, frutto di 28 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta maturata all’ultima giornata a Segariu, con 113 goal realizzati e 29 subiti.
L’organico messo a disposizione del nuovo tecnico Fabio Tinti, 37 anni, reduce dalla positiva esperienza con il Perdaxius, si presenta parzialmente rinnovato, ancora guidato dall’esperienza del portiere Daniele Bove (classe 1986) e del difensore Paolo Uccheddu (classe 1987). Tre gli stranieri inseriti in rosa: Lautaro Carsetti, difensore argentino classe 1998; Federico Sosa, attaccante argentino classe 2002; Edenilson Michels, attaccante brasiliano classe 1991.
Sono 23 calciatori che risponderanno alla convocazione di inizio preparazione, fissata per lunedì 25 agosto: Daniele Bove, Simone Maccioni, Yuri Maricca, Nicolò Melis, Francesco Porcu, Paolo Uccheddu, Lautaro Carsetti, Luca Murtas, Alessio Zedde, Piersilvio Medda, Marco Carrus, Fabio Biccheddu, Edenilson Michels, Luca Farris, Simone Giovagnoli, Federico Mura, Gabriele Atzori, Lorenzo Lindiri, Kevin Congiu, Dylan Congiu, Federico Sosa, Manuel Mura, Tommy Cui.
Nella foto di copertina il nuovo allenatore Fabio Tinti.
NO COMMENTS