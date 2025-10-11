Al via i lavori, a Iglesias, per l’adeguamento e la messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa – Lotto 1.

L’ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna ha emanato l’ordinanza n. 409/2025/CA, con la quale vengono disposte limitazioni temporanee alla circolazione lungo la SS 130 Iglesiente, in direzione Cagliari, in corrispondenza dello svincolo “Villa di Chiesa”.

L’intervento rientra nel programma di completamento, ammodernamento e potenziamento della rete stradale statale e prevede opere di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa – Lotto 1, con la realizzazione di una rotatoria di collegamento tra le rampe di ingresso e uscita della SS130 e il nuovo ramo di accesso alla zona sportiva.

Limitazioni alla circolazione (13 ottobre – 5 dicembre 2025):

Durante questo periodo saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

– chiusura al traffico su SS 130 Iglesiente dal km 50+120 al km 50+550, direzione Cagliari e precisamente sul lato sud dello svincolo al km 50-400 – Villa di Chiesa, su corsia di decelerazione, rampa di uscita, dalla SS130 in direzione viale Villa di Chiesa (Iglesias);

– restringimento della carreggiata sinistra e limite di velocità di 30 km/h su SS 130 Iglesiente dal km 50+120 al km 50+400, direzione Cagliari e precisamente sul lato sud dello svincolo al km 50-400 – Villa di Chiesa, su rampa di ingresso alla SS130 direzione Cagliari.