L’Iglesias a Nuoro sfida la capolista, in palio c’è il primato in classifica

Si respira aria di alta classifica questo pomeriggio al Tonino Frogheri di Nuoro, dove alle 16.00 si affrontano la Nuorese e l’Iglesias, due delle squadre ancora imbattute del campionato di Eccellenza regionale. Dirige Gabriele Sari di Alghero, assistenti di linea Andrea Orrù e Alessandro Ventuleddu di Sassari.

La Nuorese è chiamata a rispondere al Tempio che ieri pomeriggio ha superato 1 a 0 il Carbonia con un goal di Samuele Spano, per riprendersi il primato in classifica solitario; l’Iglesias, da parte sua, insegue la prima vittoria esterna che le consentirebbe di effettuare il sorpasso in classifica e l’aggancio in vetta al fianco del Tempio.

La Nuorese è in gran forma, finora ha lasciato per strada un solo punto, proprio nel confronto diretto casalingo con il Tempio, terminato senza goal, e ha realizzato 7 goal, subendone 3.

L’Iglesias ha giocato una sola volta in trasferta, pareggiando senza goal a Ossi, e ha le “armi” per far male alla Nuorese, ad iniziare dalla difesa, unica imbattuta, per proseguire con l’attacco (5 goal realizzati) che con il tridente Alvarenga-Costa-Capellino ha un grandissimo potenziale in grado di far male a tutte le avversarie.

Questo l’undici iniziale annunciato da Giampaolo Murru: Riccio, Di Stefano, Arzu, Abbruzzi, Mechetti, Fidanza, Alvarenga, Frau, Costa, Piras Alberto, Cspellino. A disposizione: Slavica, Pintus, Piras Alberrto, Cancilieri, Corrias, Tiddia, Mancini, Daga.

La formazione della Nuorese annunciata dall’allenatore Claudio Bonomi: Mascia, Puddu, Catte, Carraro, desoslis, Tanda, Todde, Cadau, Caggiu, Cocco,Manca. A disposizione: Ruggiu, Piredda, Demurtas, Pitirra, Filia, Argiolas, Cossu, Barracca, Floris.

Sugli altri campi si giocano Atletico Uri-Calangianus, Buddusò-Santa Teresa, Ilvamaddalena-Ferrini, Sant’Elena-Villasimius e Tortolì-Lanusei.

Negli anticipi disputati ieri, il Tempio ha superato 1 a 0 il Carbonia, balzando temporaneamente in testa alla classifica con 11 punti; Taloro Gavoi – Ossese è terminata 2 a 2.

Giampaolo Cirronis