Il comune di Villamassargia celebra l’autunno con un’Ottobrata di musica, tradizioni e ritorno alle radici

Un autunno caratterizzato da identità, sapori tipici e festa: l’ottobrata massargese è ricca di eventi con due appuntamenti imperdibili: la “Festa dessu Pillai” e la 31esima edizione della Sagra delle Olive. Sotto ai riflettori artisti locali e grandi nomi della scena musicale nazionale. Dalla voce intensa di Maria Giovanna Cherchi, figura simbolo della musica popolare sarda, al sound urbano e sperimentale della band cagliaritana dei Sikitikis, fino alla carica travolgente dei Modena City Ramblers e all’energia senza tempo di Beppe Carletti, accompagnato da una sfilata di cover band dei Nomadi.

Non mancheranno poi momenti di festa pop con una serata revival anni ’90, balli tradizionali e l’immancabile esibizione del Gruppo Folk.

«Due manifestazioni che si presentano con uno slancio ancora più ampio – ha dichiarato Sara Cambula, assessora della Cultura – grazie al gemellaggio ufficiale con il Comune spagnolo di Calanda, che dona un respiro più europeo agli eventi. Fondamentale anche il finanziamento regionale che ci ha permesso di valorizzare una ricorrenza antica e farla conoscere ben oltre i confini del paese.»

Il lungo weekend della Festa del Pilar prenderà il via venerdì 10 ottobre con i “Fantasias de Ballos” fino a lunedì 13 con la giornata dedicata a San Ranieri, a cui era originariamente intitolata la chiesa di Piazza Pilar durante il periodo pisano.

Il cuore della festa batterà però tra sabato 11 e domenica 12, con due giornate dense di emozioni: la storica corsa de Barberi, rievocazione dell’ottocentesca gara equestre (sabato ore 15 in via Pillematta), e con Is paradas, dove la tradizione si fa convivio, tra arrosti e piatti tipici.

Messe previste nella chiesa di Nostra Signora del Pilar (sabato e domenica alle 18.30) mentre la processione (sabato alle 17.00) vedrà sfilare abiti tradizionali provenienti da tutta la Sardegna, accompagnati da tracas e cavalli, secondo l’antica devozione popolare.

Un tuffo nella memoria che rievoca i fasti descritti nella celebre opera Angius-Casalis, dove si racconta di una festa lunga quattro giorni, capace di richiamare a Villamassargia pellegrini e visitatori da tutta l’isola.

«Un sentito ringraziamento – ha sottolineato la sindaca Debora Porrà – va in particolare al nostro gruppo Folk e alla sua ricerca storica, al comitato parrocchiale Beata Vergine della Neve e a tutti coloro che rendono possibile la Festa del Pilar che si è ritagliata uno spazio significativo a livello regionale.»

A chiudere il mese la Sagra delle Olive, appuntamento simbolo dell’identità locale, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, che quest’anno si presenta in una veste rinnovata grazie alla proficua collaborazione tra comune di Villamassargia e la Città dell’Olio.

Un evento sempre atteso che ha ottenuto la certificazione di “Sagra di Qualità” e che promette di offrire ai visitatori un mix unico di tradizione, innovazione e sapori autentici con i suoi Prodotti Agroalimentari Tipici.