2 November, 2025
Sport

Alle 18.30, al Palasport di Carbonia, va in scena il derby tra Scuola Basket Miners Carbonia e la Camping La Salina Calasetta, per la sesta giornata del campionato di serie C di basket maschile. Dirigono Davide Frau di Monserrato e Alessandra Seu di Quartucciu.

La squadra di Michele Matteu arriva a questo atteso appuntamento reduce dalla terza sconfitta esterna subita sul campo della Basket Antonianum, 81 a 74, con 4 punti in classifica conquistati nelle due partite disputate in casa con Ferrini Pisano Arredamenti e Sef Torres. In tutte le trasferte la squadra ha ben giocato, perdendo sempre di misura, oltre che con il Basket Antonianum Quartu, anche con Basket Sant’Orsola Sassari e Demones Ozieri.

La squadra di Simone Frisolone, dopo aver riposato alla prima giornata, e perso alla seconda giornata sul campo del Basket Antonianum Quartu, ha centrato tre vittorie consecutive su Ferrini Pisano Arredamenti e Sef Torres in casa, in trasferta sul campo del Sant’Orsola Sassari, allora prima in classifica. Con 6 punti occupa la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Sirius Pall. Nuoro, a pari punteggio con Pol. Dinamo Sassari, Sant’Orsola Sassari e Demones Ozieri.

Formazione e Gamific

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

