22 November, 2025
Sport

Basket serie C: trasferta sassarese sia per la capolista Calasetta sia per la Scuola Basket Carbonia

Trasferta sassarese sia per la capolista Camping La Salina Calasetta sia per la Scuola Basket Miners Carbonia nella nona giornata del girone d’andata del campionato di serie C di basket maschile. La squadra di Simone Frisolone, isolatasi al comando della classifica dopo la sesta vittoria consecutiva ottenuta sette giorni fa sul campo della Demones Ozieri, gioca alle 17.30 sul campo della palestra Luca Simula con la Dinamo, dirigono Marco Mameli di Ittiri e Diego Fortunato di Olbia; la squadra di Michele Matteu, reduce dalla quinta sconfitta consecutiva subita sabato scorso in casa con la Sirius Pall. Nuoro, gioca alle 20.00 sullo stesso campo di via Poligono, con la Fisiokons, dirigono Davide Sanna e Mario Manca di Sassari.

 

POST TAGS:
