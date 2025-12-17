Il Consiglio comunale di Carbonia si riunisce lunedì 22 dicembre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 22 dicembre, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle 16.00 eventualmente in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno e a seguire Interrogazioni e interpellanze (per un tempo massimo di 1 ora e mezza).

2. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche;

3. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n. 319 del 01-12-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

4. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n. 324 del 05-12-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

5. Imposta di soggiorno: approvazione regolamento per l’istituzione del tributo.