17 December, 2025
Enti locali

Il Consiglio comunale di Carbonia si riunisce lunedì 22 dicembre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 22 dicembre, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle 16.00 eventualmente in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Mozioni e ordini del giorno e a seguire Interrogazioni e interpellanze (per un tempo massimo di 1 ora e mezza).
2. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche;
3. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n. 319 del 01-12-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
4. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n. 324 del 05-12-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);

5. Imposta di soggiorno: approvazione regolamento per l’istituzione del tributo.

