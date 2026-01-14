14 January, 2026
Lutto

Si è spento la notte scorsa, all’età di 101 anni, don Giovanni Cauli, per lunghissimi anni parroco di Calasetta

Si è spento la notte scorsa, all’età di 101 anni, don Giovanni Cauli, per lunghissimi anni parroco di Calasetta. La cerimonia funebre verrà celebrata venerdì 16 gennaio, alle ore 11.00, nella parrocchia San Maurizio martire, a Calasetta.
«Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Calasetta esprimono profondo cordoglio e sincero dolore per la scomparsa di Don Giovanni Cauli, tornato alla Casa del Padre oggi, alle ore 3.00 del mattino, all’età di 101 anni – si legge in un post publicato nella pagina facebook del comune di Calasetta -. Don Giovanni è stato per lunghissimi anni guida spirituale e punto di riferimento della Parrocchia di Calasetta, accompagnando generazioni di famiglie calasettane con dedizione, umanità e instancabile servizio. La sua opera pastorale, vissuta con fede autentica e amore verso la comunità, lascia un segno profondo nella storia del nostro paese e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto e commozione alla comunità parrocchiale, ai familiari e a quanti ne piangono la perdita, elevando una preghiera di gratitudine per il bene che Don Giovanni ha seminato e per l’esempio che ci lascia.»
Nella foto di copertina il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni consegna una targa a don Giovanni Cauli il 10 ottobre 2024, nel giorno del suo 100° compleanno
