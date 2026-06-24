Il nuovo Consiglio comunale di Villamassargia si insedierà venerdì 26 giugno, alle 18.30
Il nuovo Consiglio comunale di Villamassargia si insedierà venerdì 26 giugno, alle 18.30, presso la sala consiliare sita in via Santa Maria, denominata “Casa Fenu”.
I punti inseriti all’ordine del giorno sono otto:
1. Insediamento del Consiglio comunale e convalida degli eletti a sindaco e a consigliere comunale ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n° 267/2000;
2. Giuramento della sindaca;
3. Comunicazione della sindaca al Consiglio comunale dei componenti la Giunta comunale, art. 46, comma 2, D. Lgs. n° 267/2000;
4. Elezione commissione elettorale comunale;
5. Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo;
6, Elezione commissione giudici popolari;
7. Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche ai sensi dell’art. 46, comma 3, D. Lgs. n° 267/2000;
8. Modifiche e integrazioni agli artt. 6, 11, 21, 33, 41, 62 e 63 dello Statuto comunale.
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