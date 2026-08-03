Entra nel vivo la macchina concorsuale a Sanluri per il reclutamento di nuovi agenti di Polizia locale, una selezione attesa che sta già richiamando l’attenzione di numerosi giovani intenzionati a investire sul proprio futuro occupazionale. C’è tempo fino al prossimo 7 agosto 2026 per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, i cui dettagli e requisiti integrali sono consultabili sul sito internet ufficiale del Comune di Sanluri oppure dal portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione attraverso il link:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9d01cb68d3e04bafbf6491cc43fcf635

Proprio per rispondere a questa importante opportunità, l’associazione culturale Scuola di Formazione professionale della Spezia, realtà leader a livello nazionale fin dal 2007 nella preparazione specifica per le forze di Polizia locale, ha attivato una tempestiva iniziativa didattica sul territorio, giungendo all’importante traguardo della sua 121° edizione.

La scuola, infatti, ha strutturato un percorso di preparazione intensivo che si terrà direttamente nel comune di Sanluri da lunedì 7 a mercoledì 9 settembre 2026, sviluppato attraverso una formula full-immersion di venti ore complessive. Questa impostazione logistica e oraria è stata studiata specificamente per andare incontro sia alle esigenze di chi proviene da fuori zona, sia di chi possiede già un’altra occupazione ma desidera acquisire o perfezionare le competenze giuridiche necessarie per superare le prove e migliorare la propria posizione professionale.

Il programma formativo si presenta estremamente denso e completo, mirando a coprire la quasi totalità delle materie d’esame previste dai bandi. Durante i tre giorni di docenza si spazierà dall’analisi metodologica delle fonti del diritto fino all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689/81. Ampio spazio verrà dedicato ai codici penale e di procedura penale, alla normativa del Codice della Strada, alla riforma del commercio e al Testo unico degli Enti locali, senza tralasciare il diritto amministrativo con relative prove pratiche, il Tulps e la legge quadro sulla Polizia Municipale. A coronamento del percorso, i partecipanti affronteranno una simulazione d’esame teorico-pratica con un test mirato ad abituare l’allievo alla gestione del tempo e dello stress della prova reale.

La cattedra del corso sarà affidata al dr. Andrea Prassini, comandante della Polizia locale di Fivizzano (MS) e Vice Comandante della Polizia locale di Santo Stefano di Magra (SP), già comandante di Bonassola (SP) e stimato relatore che ha già guidato questo specifico percorso formativo in decine di località italiane, da Ventimiglia a Ragusa, passando per importanti tappe come Catanzaro, Crotone, Pescara, Genova e Messina ed in particolare in Sardegna 12° Corso negli ultimi 5 anni.

Al termine delle lezioni, oltre al rilascio dell’attestato di partecipazione, a tutti gli iscritti verrà fornito l’intero compendio della normativa di riferimento, un supporto didattico completo che renderà superfluo l’acquisto di ulteriori manuali o testi di preparazione. Per garantire la massima efficacia didattica e consentire al docente di seguire con attenzione ogni candidato, la scuola ha stabilito un rigido numero chiuso: verranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Per richiedere maggiori informazioni o per riservare uno dei posti disponibili, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica scuolaformazione.corsi@gmail.com oppure contattare direttamente il numero 328.5467479.