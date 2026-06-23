Sopralluogo questa mattina della Direzione ASL Sulcis Iglesiente e del sindaco di Carbonia nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Sirai, tornato operativo dopo i lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione.

E’ stata un’occasione per fare visita anche al Pronto Soccorso e al reparto di Medicina, confrontandosi sul percorso di riorganizzazione in atto nel Presidio e sulle novità in ambito territoriale, destinate ad avere ricadute positive anche sull’Ospedale.

Un momento di dialogo tra istituzioni e professionisti sanitari sulle misure che l’Azienda sta mettendo in campo per affrontare al meglio il periodo estivo, garantendo continuità assistenziale e risposte sempre più efficaci ai cittadini.