23 June, 2026
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Sopralluogo questa mattina della Direzione ASL Sulcis Iglesiente e del sindaco di Carbonia nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Sirai

Sopralluogo questa mattina della Direzione ASL Sulcis Iglesiente e del sindaco di Carbonia nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Sirai, tornato operativo dopo i lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione.
E’ stata un’occasione per fare visita anche al Pronto Soccorso e al reparto di Medicina, confrontandosi sul percorso di riorganizzazione in atto nel Presidio e sulle novità in ambito territoriale, destinate ad avere ricadute positive anche sull’Ospedale.
Un momento di dialogo tra istituzioni e professionisti sanitari sulle misure che l’Azienda sta mettendo in campo per affrontare al meglio il periodo estivo, garantendo continuità assistenziale e risposte sempre più efficaci ai cittadini.
Un lavoro di squadra che guarda al futuro e punta a rendere sempre più efficienti alcuni servizi strategici, attraverso interventi e progettualità che prenderanno forma nelle prossime settimane.
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