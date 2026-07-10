A Iglesias l’Open Day dello STEAM Camp: un’estate per imparare, creare e immaginare il futuro

Giovedì 16 e venerdì 17, dalle 9.30 alle 12.30, il Centro Giovanile Santa Barbara di Iglesias aprirà le proprie porte alle famiglie con l’Open Day dello STEAM Camp, il campo estivo educativo promosso da Casa Emmaus e TechLab4Kids, nato per avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi al mondo delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) attraverso un approccio coinvolgente, pratico e inclusivo.

L’iniziativa è rivolta sia alle famiglie dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze già iscritti, sia a chi desidera conoscere la proposta educativa in vista delle prossime attività. Attraverso brevi visite guidate sarà possibile esplorare i laboratori, confrontarsi con il personale e ricevere tutte le informazioni sui percorsi formativi.

Lo STEAM Camp non è un semplice centro estivo, ma un’esperienza educativa che mette al centro la curiosità, la sperimentazione e la creatività. Attraverso laboratori interattivi e attività esperienziali, il progetto offre a chi partecipa l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per il futuro, imparando a collaborare, risolvere problemi, utilizzare le tecnologie in modo consapevole e trasformare le proprie idee in progetti concreti.

La proposta è rivolta a bambini, bambine, ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni e comprende attività di stampa 3D, robotica e informatica, coding, scacchi, fumetto, teatro, judo, tiro con l’arco e numerosi laboratori creativi pensati per coniugare apprendimento e divertimento.

Uno degli obiettivi principali dello STEAM Camp è contribuire a ridurre gli stereotipi che ancora oggi allontanano molte bambine e ragazze dalle discipline scientifiche e tecnologiche. Per questo il progetto promuove un ambiente inclusivo, in cui ogni partecipante possa scoprire i propri talenti e sperimentarsi senza barriere culturali o di genere, sviluppando fiducia nelle proprie capacità.

Particolarmente significativa è anche la presenza dei Tutor Junior, giovani di 19 e 20 anni cresciuti proprio all’interno dei laboratori TechLab che oggi, dopo anni di formazione, affiancano la conduzione delle attività. Una testimonianza concreta di come un percorso educativo continuativo possa trasformare la gioventù in protagonista attiva della comunità, e di come possa essere capace di restituire competenze, entusiasmo e responsabilità alle nuove generazioni.

Lo STEAM Camp rappresenta inoltre il risultato di una solida rete territoriale che vede lavorare insieme educatori, educatrici, volontari e volontarie, professionisti, associazioni e partner, uniti dall’obiettivo di offrire alle nuove generazioni occasioni di crescita autentica e strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro.

L’Open Day sarà l’occasione per conoscere da vicino una proposta che trasforma l’estate in un tempo di scoperta, relazione e apprendimento, dimostrando come le competenze del futuro possano nascere anche attraverso il gioco, la creatività e la partecipazione attiva.