Amianto, addio: contributi della Provincia del Sulcis Iglesiente sino ad esaurimento per la rimozione e lo smaltimento

È sempre aperto il bando a sportello indetto dalla Provincia del Sulcis Iglesiente per accedere ai fondi per eliminare i manufatti contenenti amianto negli edifici privati. Un aiuto concreto per la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e il decoro del nostro territorio. La Provincia del Sulcis Iglesiente ha avviato il bando a sportello aperto per la concessione di contributi utili per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto dagli edifici privati ad uso privato – pubblico presenti nel territorio.

Il bando prevede l’assegnazione di fondi pubblici in cui le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo, senza attendere una data di scadenza fissa. L’erogazione di fondi proseguirà fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Con questa iniziativa la Provincia del Sulcis Iglesiente, con determinazione Area Ambiente n°78 del 20/05/2026 e nell’ambito dei fondi stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, intende porre a disposizione dei privati cittadini le risorse per la messa in sicurezza di case, tetti e pertinenze.

L’amianto, se deteriorato, rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Con questa iniziativa, l’Amministrazione Provinciale vuole abbattere le barriere economiche che spesso frenano i privati dal compiere questo passo fondamentale.

I contributi sono assegnati per un importo pari al 60% (sessanta per cento) della spesa complessiva riferita agli oneri relativi agli interventi elencati nella tabella di riferimento. Il contributo massimo concedibile è pari a € 15.000 lordi, ai sensi della D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021.

Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l’ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) della spesa ammissibile a finanziamento e, comunque, per un importo non superiore ad € 12.000 lordi, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005.

La presentazione delle istanze avverrà tramite piattaforma telematica. Per ulteriori informazioni contattare il sito https://www.provinciasulcisiglesiente.it/it/news/bando-pubblico-a-sportello-aperto-contributo-

per-la-bonifica-di-manufatti-in-cemento-amianto