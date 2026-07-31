Con la mancata iscrizione del Carbonia in Eccellenza, verranno ufficializzati i ripescaggi della Villacidrese in Eccellenza e dell’Antiochense in Promozione. Villacidrese e Antiochense, infatti, sono ai primi posti delle rispettive graduatorie delle squadre che hanno presentato domanda per il ripescaggio nella categoria superiore, dopo lo svolgimento dei playoff.

Nella foto di copertina l’Antiochense di Fabio Piras