17 July, 2026
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Domenica 19 luglio il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà lo spettacolo teatrale “Ho sposato sette donne”, portato in scena dalla compagnia “La Clessidra Teatro”

Domenica 19 luglio, a partire dalle ore 21.00, il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà lo spettacolo teatrale “Ho sposato sette donne”, portato in scena dalla compagnia “La Clessidra Teatro” ed organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia nell’ambito dell’ampio cartellone di eventi inseriti nell’alveo di “Estiamoinsieme 2026”.
La serata offrirà al pubblico un nuovo appuntamento con il teatro dal vivo, tra interpretazione, ritmo scenico e momenti capaci di coinvolgere e divertire gli spettatori. La rappresentazione arricchisce il programma degli eventi estivi di Carbonia e conferma il Teatro Centrale come uno dei principali punti di riferimento culturali della città.
Gli allievi e le allieve de “La Clessidra Teatro” saranno diretti dalla regista Anna Pina Buttiglieri.
L’evento è organizzato in collaborazione con la Batuca Dance.
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