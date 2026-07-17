17 July, 2026
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Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, l’anfiteatro di piazza Marmilla ospiterà il concerto della OMA Big Band

Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, l’anfiteatro di piazza Marmilla ospiterà il concerto della OMA Big Band, organizzato con il patrocinio del comune di Carbonia nell’ambito dell’ampio cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2026”.
Oltre 80 musicisti – con la direzione artistica e musicale del maestro Paolo De Liso – regaleranno al pubblico un’esperienza unica con musica dal vivo ed arrangiamenti coinvolgenti.
Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo musicale intriso di energia, ritmo e intensità, valorizzato dall’atmosfera suggestiva dell’anfiteatro. Il concerto della OMA Big Band arricchisce il calendario degli eventi estivi di Carbonia e rappresenta un’occasione per vivere una serata di musica e condivisione nel cuore della città.
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