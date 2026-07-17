Il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias ha incontrato i rappresentanti della Portovesme Srl e le organizzazioni sindacali
Il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias (SICIP) ha incontrato in due diversi momenti i rappresentanti della Portovesme Srl (Gruppo Glencore) e le organizzazioni sindacali per due confronti sullo stato del polo industriale di Portovesme e sulle prospettive di sviluppo del territorio.
«Nel corso dell’incontro con la Portovesme srl è stato fatto il punto sull’attuale situazione produttiva e occupazionale, sulle iniziative in corso per la riconversione industriale e sui programmi di investimento finalizzati a rafforzare la competitività del sito, in un contesto ancora fortemente condizionato dagli elevati costi energetici e dalle trasformazioni del mercato internazionale – dice il presidente del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias, Pietro Morittu -. Particolare attenzione è stata riservata agli interventi di tutela ambientale e di messa in sicurezza dei siti produttivi, nonché alle opportunità offerte dalla transizione energetica, con l’obiettivo di favorire un modello di sviluppo sempre più sostenibile e capace di coniugare innovazione, salvaguardia dell’occupazione e crescita del territorio. L’incontro con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ha rappresentato un momento importante per significare la volontà di questo consorzio di sostenere le diverse vertenze territoriali e adoperarsi affinché alcuni dei temi annosi degli ultimi anni possano trovare risoluzione.»
«Particolare attenzione è stata prestata sul tema del porto, del dragaggio e del ripristino delle condizioni operative utili per lo svolgimento dell’attività – conclude Pietro Morittu -. Il SICIP ha ribadito il proprio ruolo di raccordo tra imprese, istituzioni e territorio, confermando l’impegno a promuovere un confronto costante con tutti gli attori coinvolti per accompagnare il percorso di rilancio del polo industriale del Sulcis e sostenere le opportunità di sviluppo per il sistema produttivo locale.»
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