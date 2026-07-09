FIOM, FSM, UILM: «Il Mimit convochi subito il Tavolo per l’ex Alcoa, si colgano le possibilità di rilancio produttivo con un’altra proprietà»

Il salone dell’Auser, in via Liguria 69, a Carbonia, ha ospitato stamane l’assemblea generale dei lavoratori della SiderAlloys, della GMS e dei lavoratori in mobilità. In discussione le problematiche legate al riconoscimento della mobilità e la firma delle autorizzazioni, nonché l’evoluzione della gestione dello stabilimento, alla luce del confermato interesse dell’azienda greca Metlen, confermato ora anche dal Mimit ma in realtà emerso già due anni fa.

Le organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FGSM CISL e UILM UIL chiedono che il ministro Adolfo Urso convochi subito il Tavolo per l’ex Alcoa e prenda atto del fallimento dell’attuale proprietà che, in oltre otto anni, è non è riuscita a rilanciare lo stabilimento; quali sono i motivi per cui Invitalia, costola dello Stato, continui a sostenere l’attuale proprietà, anche in presenza di proposte concrete di disponibilità a rilanciare le produzioni quali quelle avanzate dalla Metlen. FIOM CGIL, FGSM CISL e UILM UIL chiedono che si colgano le possibilità di rilancio produttivo senza ulteriori perdite di tempo o, in caso contrario, che la politica a tutti i livelli si assuma la responsabilità di trovare le dovute soluzioni a tutti i lavoratori, diretti e indiretti, si chiarisca il futuro dei tanti in cassa integrazione e mobilità, che presto rischiano di rimanere senza reddito, senza prospettive e senza ammortizzatori.