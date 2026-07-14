Energy Vault accelera sullo sviluppo del progetto Digital Vault Sulcis, l’AI Factory in Sardegna candidata a diventare iniziativa di interesse strategico nazionale

Luca Manzella, Vice Presidente EMEA di Energy Vault, società globale specializzata in infrastrutture energetiche a supporto della stabilità delle reti elettriche e delle infrastrutture di nuova generazione dedicate all’intelligenza artificiale (AI) e all’High Performance Computing (HPC), ha incontrato ieri il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, perillustrare lo stato di avanzamento del progetto Digital Vault Sulcis e presentare formalmente la richiesta affinché venga riconosciuto come iniziativa di interesse strategico nazionale.

Digital Vault Sulcis è il progetto di AI Factory di Energy Vault dedicato allo sviluppo nell’ex sito minerario di Nuraxi Figus, nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna. L’iniziativa punta a riconvertire un sito industriale dismesso, in un polo di infrastrutture digitali sostenibili dedicato all’intelligenza artificiale, al cloud computing, all’High Performance Computing e ad applicazioni che richiedono un’elevata capacità di elaborazione dei dati.

Il progetto prevede uno sviluppo modulare e scalabile, con una prima fase da circa 20 MW e una capacità complessiva del campus di circa 100 MW nell’arco di un piano di sviluppo decennale.

Questo approccio consentirà di avviare rapidamente una prima fase operativa, accompagnando poi l’espansione del campus in funzione della domanda del mercato, della disponibilità della rete elettrica e dello sviluppo delle infrastrutture.

Digital Vault Sulcis è in linea con gli obiettivi del programma europeo IPCEI-CIS (Important Projects of Common European Interest – Next Generation Cloud Infrastructure and Services), volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture cloud ed edge di nuova generazione, oltre che con la strategia italiana per il rafforzamento di infrastrutture digitali sovrane, sicure e sostenibili.

Uno dei pilastri del progetto è la sostenibilità. Il campus dovrebbe essere alimentato prevalentemente da un mix di fonti di energia rinnovabile, tra cui impianti fotovoltaici, integrati con sistemi ibridi di accumulo energetico e tecnologie di raffreddamento sviluppate da Energy Vault. Il sito è, infatti, progettato per integrare in un’unica piattaforma dedicata all’intelligenza artificiale le infrastrutture energetiche, i sistemi di accumulo, le tecnologie di controllo, i sistemi di raffreddamento e data center modulari ad elevati standard di sicurezza.

Il progetto fortemente voluto e sostenuto dalla Regione Sardegna, punta inoltre a generare importanti ricadute economiche per il territorio del Sulcis Iglesiente. Attraverso significativi investimenti diretti nell’area, sono previsti il coinvolgimento delle imprese locali nelle attività di costruzione e gestione del campus e la possibilità di riqualificare e ricollocare il personale attualmente impiegato nelle attività di sicurezza e manutenzione del sito minerario.

Il sito di Nuraxi Figus offre caratteristiche fisiche e ambientali particolarmente favorevoli per ospitare infrastrutture digitali sicure. Gli spazi sotterranei della miniera, situati a circa 150 metri di profondità, offrono infatti condizioni che potrebbero risultare ideali per applicazioni di calcolo ad alta sicurezza, che richiedono una protezione fisica avanzata di dati e infrastrutture, come quelle impiegate nei settori della difesa, della sanità, della ricerca scientifica e in altri ambiti strategici.

Il sito potrà inoltre beneficiare della crescente infrastruttura digitale della Sardegna, che comprende reti di connettività a supporto di importanti iniziative scientifiche, come il progetto Einstein Telescope, oltre ai collegamenti in fibra ottica sottomarina progettati per garantire connessioni ad alta velocità e ad elevata resilienza tra l’isola e le principali reti europee.

«Abbiamo avuto un confronto molto costruttivo con il Ministro Urso sull’avanzamento del progetto Digital Vault Sulcis e abbiamo formalmente richiesto che venga riconosciuto come iniziativa di interesse strategico nazionale – ha dichiarato Luca Manzella, vice presidente EMEA di Energy Vault -. Un simile riconoscimento consentirebbe alla Regione Sardegna di accelerare l’iter autorizzativo dei primi moduli del data center, creando un’importante opportunità di sviluppo per la Sardegna e per l’intero Paese.»

«Digital Vault Sulcis consentirebbe di dare nuova vita a un sito minerario dismesso che altrimenti sarebbe destinato alla chiusura, preservando il patrimonio di competenze industriali maturato nel sito, creando nuove opportunità di riqualificazione professionale per i lavoratori e trasformando asset pubblici e industriali esistenti in infrastrutture sostenibili dedicate all’intelligenza artificiale e all’High Performance Computing – ha aggiunto Luca Manzella -. Il progetto può contribuire a rafforzare la sovranità digitale dell’Italia, consolidare le infrastrutture nazionali dedicate ai dati, attrarre investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto e definire un nuovo modello di riconversione per i siti industriali dismessi. Abbiamo riscontrato grande interesse e disponibilità da parte del Ministro Urso e del suo staff – ha concluso Luca Manzella -. Siamo fiduciosi che questo progetto possa rappresentare un contributo concreto alla realizzazione di una rete nazionale di data center sempre più distribuita, sicura e sostenibile, con il Sulcis destinato a costituirne il primo tassello.»

Energy Vault

Energy Vault® sviluppa, realizza e gestisce soluzioni di accumulo di energia su utility scale progettate per trasformare l’approccio globale allo stoccaggio sostenibile dell’energia. L’offerta completa dell’azienda comprende tecnologie proprietarie di accumulo tramite batterie, sistemi gravitazionali e idrogeno verde, in grado di rispondere a un’ampia gamma di esigenze dei clienti, garantendo un dispacciamento e un’ottimizzazione del sistema energetico sicuri e affidabili.

Ogni soluzione di accumulo è supportata dal sistema proprietario di gestione dell’energia (Energy Management System – EMS) e dalla piattaforma di integrazione tecnologicamente agnostica sviluppati da Energy Vault. Unico nel settore, il portafoglio di tecnologie innovative dell’azienda è progettato per offrire soluzioni di accumulo personalizzate a breve, lunga e lunghissima durata (multi-day/ultra-long duration), consentendo a utility, produttori indipendenti di energia (IPP) e grandi utilizzatori industriali di ridurre significativamente il costo livellato dell’energia (LCOE), mantenendo al contempo elevati standard di affidabilità della rete elettrica.

Dal 2024 Energy Vault ha inoltre implementato una strategia di asset management denominata “Own & Operate”, sviluppata per generare flussi di ricavi prevedibili, ricorrenti e ad alto margine attraverso contratti di tolling, rafforzando il posizionamento della società e sostenendone la crescita in un mercato delle infrastrutture per l’accumulo energetico in rapida evoluzione.