14 July, 2026
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Cronaca

Grave incidente stradale sulla SP2, il bilancio è di due giovani deceduti

Nella tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Provinciale 2, all’altezza del km 18, per un grave incidente stradale che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture in uno scontro frontale.

Il bilancio è, purtroppo, di due giovani deceduti, entrambi occupanti di una Fiat 500. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un minore, tutte a bordo dell’altro veicolo.

Gli operatori dei vigili del fuoco, congiuntamente al personale sanitario, hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere delle vetture. Successivamente, i tre sono stati affidati alle cure del personale del Servizio Territoriale di Emergenza 118 e trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso, anche con il supporto dell’elisoccorso.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Iglesias, insieme alle ambulanze del 118 e all’elisoccorso.

Presenti anche le forze dell’ordine competenti, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e nei rilievi di legge.

La strada provinciale 2 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area, i rilievi di legge e la rimozione dei veicoli coinvolti.

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Graziano Bullegas (I
Dal 13 al 15 luglio
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